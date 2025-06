Reumatologia e gastroenterologia pediatriche, Trieste crocevia del dialogo internazionale

Il 6 e 7 giugno 2025, Trieste ospiterà al Savoia Excelsior Palace, l’evento scientifico “CROSSROADS IN RHEUMATOLOGY AND GASTROENTEROLOGY: working together to advance treatment strategies and patient care”, che vedrà la partecipazione di esperti di rilievo nazionale e internazionale in un confronto interdisciplinare sui principali temi condivisi nell’ambito delle malattie reumatologiche e gastrointestinali pediatriche

Trieste, 4 giugno 2025 – L’incontro, patrocinato dall’IRCCS Materno Infantile Burlo Garofolo, è promosso con il coordinamento scientifico dei gastroenterologi dott.ssa Sara Lega e dott. Matteo Bramuzzo, e dei reumatologi dott.ssa Serena Pastore, prof. Andrea Taddio e prof. Alberto Tommasini, che ne hanno curato in prima persona ideazione e contenuti scientifici.

Le malattie infiammatorie croniche intestinali e le patologie reumatologiche pediatriche sono condizioni complesse e talvolta coesistenti, accomunate da numerosi aspetti diagnostici e terapeutici, in particolare per quanto riguarda l’approccio integrato e l’impiego di terapie avanzate.

L’evento offrirà una occasione di aggiornamento specialistico a carattere interdisciplinare grazie al contributo dei massimi esperti nazionali e internazionali del settore, che approfondiranno i più recenti sviluppi in tema di aree terapeutiche condivise, ottimizzazione delle terapie biotecnologiche, inquadramento genetico delle forme monogeniche e gestione della transizione dall’età pediatrica a quella adulta.

L’appuntamento conferma ancora una volta il ruolo di Trieste e dell’IRCCS Burlo Garofolo come punto di riferimento per l’eccellenza scientifica e per il dialogo clinico e scientifico a livello internazionale.