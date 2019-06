Reumatologia Clinica e Pediatrica, ecco i nuovi direttori dell’ASST Gaetano Pini CTO

Milano, 7 giugno 2019 – Cresce l’equipe di Reumatologia dell’ASST Gaetano Pini-CTO. A decorrere dal 1 giugno, sono state attribuite le funzioni di Direttore di Struttura Complessa di Reumatologia Clinica al prof. Roberto Caporali e di Direttore di Struttura Complessa di Reumatologia Clinica Pediatrica al prof. Rolando Cimaz.

“Sono felice di dare il benvenuto ai professori Caporali e Cimaz che vanno a implementare l’equipe del Dipartimento di Reumatologia e Scienze Mediche che da oltre 50 anni è attivo all’Ospedale Pini ed è diretto dal dott. Luigi Sinigaglia – commenta il dott. Francesco Laurelli, Direttore Generale dell’ASST Gaetano Pini-CTO – Il loro ingresso è il segno tangibile del nostro impegno nel voler migliorare l’assistenza ai pazienti e della forte collaborazione tra la nostra azienda e l’Università”.

Il prof. Caporali, classe 1960, nuovo Direttore della Reumatologia Clinica, torna all’Ospedale Pini, dove ha conseguito negli anni ’90 la specializzazione, dopo un’importante esperienza come professore associato all’Università di Pavia e Dirigente medico alla Fondazione IRCCS S. Matteo di Pavia.

“È un grande onore per me occupare la cattedra di Reumatologia Clinica dell’ASST Gaetano Pini-CTO, nel mio campo è la posizione più ambita, visto il prestigio nazionale e internazionale che ricopre l’Ospedale. Continuerò a svolgere la mia attività di ricerca, avvalendomi delle professionalità eccellenti dell’ASST Gaetano Pini-CTO, soprattutto nell’ambito delle artriti croniche e delle connettiviti”, commenta Caporali.

Con l’arrivo del prof. Cimaz, invece, l’area pediatrica dell’Ospedale Pini si arricchisce di competenze specifiche per la cura delle patologie reumatiche giovanili. Dopo aver concluso il corso di studi all’Università di Milano, con una specializzazione in Pediatria, il nuovo Direttore della Reumatologia Clinica Pediatrica ha viaggiato in Italia e all’estero (Stati Uniti e Lione) per motivi di studio e di ricerca. Dal 2007 è stato professore associato in Pediatria all’Università degli Studi di Firenze e ha diretto la struttura di Reumatologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer di Firenze, ospedale specializzato in ambito pediatrico.

“Ho accettato con grande entusiasmo la sfida della nascita della Struttura Complessa di Reumatologia Clinica Pediatrica. Conosco molto bene i professionisti dell’Ospedale Pini e sono certo che faremo un ottimo lavoro. Con lo stesso entusiasmo porterò avanti la mia attività di docente, cercando di dare quanto più spazio possibile ai giovani, soprattutto nell’ambito della ricerca”, dichiara Cimaz.