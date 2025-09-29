Reti ferroviarie più sicure con i dati spaziali del progetto Mercurio

Dott. Luigi Carrino

Napoli, 29 settembre 2025 – Il Distretto Aerospaziale della Campania (DAC) partecipa a EXPO Ferroviaria 2025 (30 settembre – 2 ottobre, Fiera Milano Rho) con una missione congiunta insieme all’Ente Autonomo Volturno (EAV) e la presenza di 16 aziende socie del Distretto. Una squadra di eccellenze che rappresenta la qualità e la capacità innovativa dell’industria aerospaziale campano, impegnata a rafforzare il dialogo tra il mondo aerospaziale e quello ferroviario.

Elemento centrale della partecipazione è il progetto MERCURIO (SisteMa di monitoraggio intElligente e multipiattafoRma per la siCURezza dell’Infrastruttura ferrOviaria), che sarà presentato mercoledì 1° ottobre alle ore 15:00 presso il Forum 2 del Padiglione 11. L’evento vedrà la presenza di Luigi Carrino, Presidente DAC, Umberto De Gregorio, Presidente EAV, Paolo Bellomia, Senior Manager DAC, e Pasquale Rovito, Responsabile Innovation & Research EAV.

MERCURIO rappresenta un concreto esempio di trasferimento tecnologico dal settore aerospaziale a quello ferroviario. L’utilizzo di dati satellitari, piattaforme digitali e sistemi intelligenti consente di innalzare i livelli di sicurezza e affidabilità delle infrastrutture su rotaia, generando un nuovo paradigma di innovazione per la mobilità.

“La ricerca aerospaziale genera tecnologie di frontiera che trovano applicazioni concrete anche nel settore ferroviario – sottolinea Luigi Carrino, Presidente del DAC – Con MERCURIO abbiamo dimostrato come il know-how sviluppato per il controllo dei sistemi spaziali possa tradursi in strumenti avanzati di monitoraggio e sicurezza delle infrastrutture su rotaia, rafforzando il legame tra due comparti strategici per la mobilità sostenibile e l’innovazione del Paese”.

Con la missione a EXPO Ferroviaria 2025, il DAC conferma il suo ruolo di catalizzatore di innovazione e trasferimento tecnologico, valorizzando la qualità delle aziende associate e mostrando come le tecnologie sviluppate per lo spazio possano diventare patrimonio strategico anche per il futuro del trasporto ferroviario.