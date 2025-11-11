Resistenza antimicrobica, scoperto il meccanismo che consente ai batteri di sopravvivere ai farmaci

Edimburgo, 11 novembre 2025 – La scoperta di un nuovo meccanismo di resistenza agli antibiotici comuni potrebbe aprire la strada a trattamenti più efficaci contro le infezioni batteriche nocive, secondo quanto suggerisce uno studio. Secondo i ricercatori, agire su questo meccanismo di difesa potrebbe aiutare a combattere la resistenza antimicrobica (AMR), una delle sfide sanitarie più urgenti a livello mondiale.

I risultati dello studio rivelano come un sistema di riparazione all’interno di alcuni batteri svolga un ruolo fondamentale nell’aiutarli a sopravvivere agli antibiotici comunemente usati. Molti di questi farmaci agiscono mirando alla produzione di proteine essenziali per la crescita e la sopravvivenza dei batteri.

Ora, i ricercatori dell’Università di Edimburgo hanno identificato nuovi bersagli farmacologici all’interno di uno speciale sistema di riparazione posseduto da alcuni batteri, noto come Rtc, che consente loro di contrastare gli effetti di questi antibiotici.

L’Rtc agisce riparando l’RNA danneggiato dei batteri, la molecola essenziale per tradurre le informazioni genetiche contenute nel DNA in proteine funzionali all’interno delle cellule, consentendo loro di mantenere la produzione di proteine e la crescita anche in presenza di antibiotici, afferma il team.

Una scoperta fondamentale del lavoro è stata che le risposte batteriche agli antibiotici possono essere imprevedibili, poiché l’espressione del sistema di riparazione Rtc varia da cellula a cellula. Questo potrebbe spiegare perché alcune infezioni sono così difficili da trattare, poiché alcuni batteri possono sopravvivere al trattamento antibiotico meglio di altri, afferma il team.

I ricercatori hanno fatto questa scoperta utilizzando una combinazione di modelli computerizzati ed esperimenti di laboratorio condotti su E. coli, un batterio noto per sviluppare resistenza agli antibiotici. I loro risultati suggeriscono che personalizzare i trattamenti per colpire i componenti chiave del sistema di riparazione Rtc potrebbe migliorare l’efficacia degli antibiotici esistenti, rendendoli più efficaci nell’eradicare le infezioni.

Lo studio non solo evidenzia la complessità delle strategie di sopravvivenza dei batteri, ma apre anche nuove strade per lo sviluppo di terapie più efficaci nella lotta contro l’AMR, afferma il team.

I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Nature Communications. La ricerca, che ha coinvolto anche scienziati della Queen Mary University di Londra e dell’Imperial College di Londra, è stata sostenuta dal Biotechnology and Biological Sciences Research Council, dal Leverhulme Trust e dal Wellcome.

La dott.ssa Andrea Weisse, della Facoltà di Scienze Biologiche e Informatica dell’Università di Edimburgo, che ha condotto lo studio, ha dichiarato: “I batteri sono esseri molto intelligenti. Hanno imparato a eludere i nostri antibiotici e stanno diventando sempre più bravi in questo. Se non troviamo nuovi farmaci, o nuovi stratagemmi per superarli in astuzia, saremo nei guai. Quello che stiamo cercando di fare qui è capire davvero come funzionano i loro sistemi di difesa. Una volta compreso chiaramente il meccanismo, potremo trovare modi più intelligenti per sconfiggerli e curare le infezioni in modo più efficace”.

*******

New drug target identified in fight against resistant infections

The discovery of a new mechanism of resistance to common antibiotics could pave the way for improved treatments for harmful bacterial infections, a study suggests. Targeting this defence mechanism could aid efforts to combat antimicrobial resistance (AMR), one of the world’s most urgent health challenges, researchers say.

Findings from the study reveal how a repair system inside some bacteria plays a pivotal role in helping them survive commonly-used antibiotics. Many of these drugs work by targeting the production of proteins essential for bacterial growth and survival.

Now, researchers from the University of Edinburgh have identified new drug targets within a special repair system possessed by certain bacteria, known as Rtc, which enables them to counteract the effects of these antibiotics.

Rtc acts to repair a bacteria’s damaged RNA, the molecule essential for translating genetic information held in DNA into functional proteins inside cells, allowing it to maintain protein production and growth even in the presence of antibiotics, the team says.

A key finding of the work was that bacterial responses to antibiotics can be unpredictable, as the expression of the Rtc repair system varies from cell to cell. This could explain why some infections are so difficult to treat, as some bacteria can survive antibiotic treatment better than others, the team says.

Researchers made the discovery using a combination of computer models and lab experiments involving E. coli, which is known to develop resistance to antibiotics. Their findings suggest that tailoring treatments to target key components of the Rtc repair system could improve the effectiveness of existing antibiotics, making them more capable of eradicating infections.

The study not only highlights the complexity of bacterial survival strategies but also opens new avenues for the development of therapies that are more effective at tackling AMR, the team says.

The findings are published in the journal Nature Communications. The research, which also involved scientists from Queen Mary University of London and Imperial College London, was supported by the Biotechnology and Biological Sciences Research Council, Leverhulme Trust and Wellcome.

Dr Andrea Weisse, of the University of Edinburgh’s Schools of Biological Sciences and Informatics, who led the study, said: “Bacteria are clever little things. They have been learning how to dodge our antibiotics, and they are getting better at it all the time. If we don’t find new drugs – or new tricks to outsmart them – we are in trouble. What we are trying to do here is really understand how their defence systems work. Once we see the mechanism clearly, we can figure out smarter ways to beat them and treat infections more effectively”.