Renato Cannizzaro rappresenta la gastroenterologia italiana in Europa. Eletto nello United European Gastroenterology

Dott. Renato Cannizzaro

Roma, 12 febbraio 2020 – Il dottor Renato Cannizzaro, direttore della struttura di Gastroenterologia Oncologica Sperimentale del CRO di Aviano, entra per rappresentare l’Italia nel prestigioso National Societies Forum di United European Gastroenterology (UEG). Cannizzaro è stato eletto quale nuovo componente del Meeting of Members, l’equivalente dell’assemblea esecutiva dell’organizzazione. Il suo mandato ha una durata di quattro anni.

L’UEG è l’organismo che riunisce le principali società scientifiche europee e dell’area del Mediterraneo specializzate nella prevenzione, diagnosi, cura e ricerca delle patologie dell’apparato digerente. Nel Meeting of Members, a cui spetta il potere di nominare il presidente e il consiglio direttivo, confluiscono i 51 delegati delle società scientifiche europee che fanno parte dell’UEG e i 20 rappresentanti eletti dal Forum delle società nazionali aderenti.

Tra i punti salienti del mandato del dottor Cannizzaro compaiono il miglioramento della conoscenza delle malattie, in particolare delle neoplasie dell’apparato digerente, la diffusione su ampia scala dei più avanzati protocolli diagnostici e terapeutici per ridurre la mortalità connessa alle patologie gastrointestinali, il supporto ai programmi più accessibili e attraenti per la formazione dei giovani gastroenterologi e la collaborazione con le associazioni dei pazienti.

Il dottor Renato Cannizzaro afferma: “Sono orgoglioso che AIGO, l’Associazione italiana gastroenterologi ed endoscopisti digestivi ospedalieri, mi abbia proposto per rappresentare l’Italia nell’ambito dell’UEG che riunisce più di 50 nazioni e oltre 30 mila specialisti di ogni settore della gastroenterologia. L’Italia è chiamata a contribuire all’approfondimento della conoscenza delle malattie digestive attraverso la prevenzione, la ricerca, la diagnosi, la cura e la consapevolezza della loro importanza. Un ruolo di tutto rilievo se consideriamo agli importanti risultati ottenuti fino ad oggi dalla gastroenterologia italiana nell’ambito della prevenzione e della cura dei tumori all’apparato digerente. Basti pensare all’incisivo impatto in termini di riduzione della mortalità di innovazioni come l’introduzione screening del tumore al colon retto, la scoperta di nuovi farmaci nella cura dell’epatite B e C, e i progressi dell’endoscopia anche per l’esportazione di piccole masse tumorali”.

Specializzato in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, il dottor Cannizzaro ha focalizzato la sua ricerca sulle lesioni precancerose dell’apparato digerente, sullo screening del cancro del colon e delle sindromi genetiche del tratto gastrointestinale e sull’oncologia digestiva. Responsabile della Commissione oncologica di AIGO e membro dell’Advisory Council della European Society of Digestive Oncology (ESDO), ha ricoperto fino al 2015 la carica di presidente della Federazione Italiana Società Malattie Apparato Digerente (FISMAD).

“L’elezione europea di Cannizzaro è per noi motivo di grande soddisfazione e valore per la stima che nutriamo verso la sua figura dal punto professionale e umano. Il dottor Cannizzaro ha rappresentato e valorizzato la gastroenterologia italiana durante il mandato di presidenza Fismad e ora è fortemente motivato a farla diventare protagonista anche in campo europeo”, conclude il Presidente di AIGO dottor Giuseppe Milazzo.