“REMaRe Insieme”, il respiro della salute fa tappa in 8 città italiane con spirometrie gratuite

Il Progetto promosso da AIPO-ITS/ETS, SIP/IRS e Consulta della Pneumologia

Roma, 20 maggio 2025 – Il respiro della salute arriva nelle città italiane grazie all’iniziativa “REMaRe Insieme” (acronimo di Roadshow Emersione Malattie Respiratorie), promossa dall’Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri AIPO-ITS/ETS, dalla Società Italiana di Pneumologia SIP/IRS e dalla Consulta della Pneumologia, a sua volta sostenuta dalle due società scientifiche, in collaborazione con Università e Amministrazioni locali.

L’iniziativa, itinerante, prevede un truck attrezzato – un vero e proprio poliambulatorio mobile di 60 m2 – che farà tappa, dal 4 al 17 giugno 2025, in otto città italiane, fornendo gratuitamente il servizio diagnostico della spirometria e informazioni utili alla cittadinanza, sia per la valutazione della propria salute respiratoria, sia per sensibilizzare alla prevenzione e alla diagnosi precoce delle malattie dell’apparato respiratorio.

Il tour prevede le seguenti date:

mercoledì 4 giugno 2025 – TORINO – Piazza Castello;

giovedì 5 giugno 2025 – MILANO – Piazzale Cadorna;

venerdì 6 giugno 2025 – VERONA – Piazza San Zeno;

lunedì 9 giugno 2025 – PERUGIA – Piazza IV Novembre;

giovedì 12 giugno 2025 – BARI – Piazza della Libertà;

venerdì 13 giugno 2025 – REGGIO CALABRIA – Lungomare Italo Falcomatà;

sabato 14 giugno 2025 – REGGIO CALABRIA – Lungomare Italo Falcomatà;

lunedì 16 giugno 2025 – NAPOLI – Piazza Dante;

martedì 17 giugno 2025 – ROMA – Lungotevere Castello.

In concreto, a bordo dell’“ospedale su ruote” si potrà:

Eseguire gratuitamente una spirometria, test semplice ma fondamentale per misurare la capacità respiratoria e rilevare precocemente patologie come BPCO, asma, polmoniti. È rapido, non invasivo, e può salvare molte vite.

Parlare con medici pneumologi e operatori sanitari, a disposizione dei cittadini per rispondere a domande, chiarire dubbi, esaminare sintomi, offrire consigli utili.

Accedere a materiale informativo chiaro, aggiornato e comprensibile.

Imparare a evitare i principali fattori di rischio: fumo attivo e passivo, inquinamento atmosferico, esposizione lavorativa a sostanze nocive, scarsa aderenza vaccinale.

Partecipare è importante: secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), le malattie respiratorie croniche sono tra le prime cinque cause di morte nel mondo, e solo in Italia si calcola che oltre tre milioni di persone siano affette da BPCO (Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva), spesso non diagnosticata. Asma e bronchite cronica, inoltre, spesso si manifestano in modo silenzioso e vengono ignorate fino a diventare invalidanti.

REMaRe Insieme, oltre che un’iniziativa sanitaria, è quindi un invito alla consapevolezza, alla cura di sé e alla prevenzione, nel nome del diritto fondamentale alla salute e all’accesso alle cure.