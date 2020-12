Regione Lazio, piano di vaccinazione Covid-19 degli operatori sanitari. La soddisfazione di Cisl Medici Dott. Luciano Cifaldi Roma, 8 dicembre 2020 – La Cisl Medici Lazio prende atto con soddisfazione della nota del 7 dicembre 2020 della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sanitaria della Regione Lazio la quale, relativamente al piano di vaccinazione COVID-19 degli operatori sanitari e sociosanitari, definisce l’adesione all’intervento “libera e volontaria”. L’avere identificato quella degli operatori sanitari e sociosanitari quale categoria prioritaria da inserire nell’intervento vaccinale è cosa ben diversa dalla obbligatorietà della vaccinazione ed è sicuramente un passo in avanti rispetto agli errori del recentissimo passato. Siamo fiduciosi – prosegue il comunicato a firma di Luciano Cifaldi, segretario generale della Cisl Medici Lazio – che l’Assessorato alla Sanità del Lazio vorrà intraprendere l’iniziativa di un ampio coinvolgimento delle categorie professionali interessate e delle organizzazioni sindacali rappresentative per avviare un chiaro e serio confronto e una campagna di sensibilizzazione sui temi della efficacia e della sicurezza.

