Raffaele Ferri, IRCCS Oasi di Troina, presidente eletto della World Sleep Society

Dott. Raffaele Ferri

Troina, 18 marzo 2022 – Il dott. Raffaele Ferri, attualmente Direttore Scientifico dell’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) Oasi Maria SS. di Troina, diventa “Presidente Eletto” della World Sleep Society, la più importante organizzazione mondiale che raccoglie società e scienziati da tutti i continenti che si occupano della Ricerca e Medicina del Sonno.

La sua designazione è avvenuta mercoledì 16 marzo, a Roma, nell’ambito del congresso internazionale del “World Sleep 2022”, giunto alla sedicesima edizione, che chiama a raccolta le migliori eccellenze internazionali che si occupano di questa disciplina. Un incarico che conferma le competenze e la professionalità del dottore Ferri, che da sempre è un punto di riferimento nel campo delle patologie legate al sonno.

Il dott. Ferri è anche responsabile del “Centro per lo Studio del Sonno e dei suoi Disturbi”, sempre all’interno dell’IRCCS Oasi, accreditato presso l’Associazione Italiana di Medicina del Sonno.

Il dott. Ferri, che rimarrà in carica per 2 anni, per poi diventare Presidente per altri 2, vanta un lungo curriculum e attività professionale. Da anni si occupa della Medicina del Sonno. È stato presidente della Associazione Italiana di Medicina del Sonno e Vice Presidente dell’European Restless Legs Syndrome Study Group ed ha ricoperto in passato le cariche di Segretario Scientifico-Tesoriere e di Consigliere della Società Italiana di Psicofisiologia. È stato Segretario della Federation of the European Psychophysiology Societies, membro del Consiglio Direttivo della Associazione Italiana di Medicina del Sonno, in qualità di Consigliere.

Il dott. Ferri è attualmente anche Presidente di Assirem, Associazione Italiana per la Ricerca e l’Educazione nella Medicina del Sonno. E’ Associate Editor delle riviste scientifiche Sleep, PLOS One, e International Journal of Psychophysiology ed è membro dell’Editorial Board di Clinical Neurophysiology, e Sleep Medicine e collaboratore, come revisore di numerosi altri giornali scientifici internazionali. È autore di oltre 500 pubblicazioni scientifiche.

Dal presidente dell’IRCCS Oasi, Don Silvio Rotondo: “l’augurio di buon lavoro al dottore Ferri a nome del CDA e di tutto l’Istituto. La professionalità e la competenza del nostro direttore scientifico, figura di riferimento a livello internazionale, consente al nostro Istituto – conclude Don Rotondo – di essere conosciuto nel panorama mondiale. Buon lavoro a lui e a tutti i nostri ricercatori”.