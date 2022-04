Radioterapia Oncologica, convegno nazionale all’Università di Chieti

Chieti, 6 aprile 2022 – Sarà un appuntamento medico-scientifico doppiamente prestigioso per l’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara quello che si terrà il 1 e 2 luglio 2022 presso l’Auditorium del Rettorato nel campus universitario di Chieti.

Ci sarà la XV edizione del Convegno nazionale su “Radioterapia di Precisione e Trattamenti Integrati nei Tumori Oligometastatici”, organizzato dalla Radioterapia Oncologica dell’Ospedale Clinicizzato di Chieti, con il patrocinio di: Università “d’Annunzio”, Regione Abruzzo, ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti, Comune di Chieti, Società Italiana di Radioterapia e Oncologia Clinica (AIRO) e Associazione “Il Tratturo: una Strada per la Vita” che dal 2009 collabora con la Radioterapia Oncologica di Chieti.

Il Convegno nazionale sarà l’occasione per celebrare i 50 anni della Radioterapia Oncologica di Chieti, nata nel 1972 tra i primi Centri di Radioterapia in Italia e tuttora inserita nei principali networks oncologici nazionali: un’occasione per ripercorrere le tappe più significative di una storia importante per l’Università, per l’Ospedale e per la Città di Chieti con uno sguardo alle sue prospettive future. Saranno presenti: il Rettore della “d’Annunzio”, Sergio Caputi, il manager della ASL di Chieti, Thomas Schael, il Sindaco di Chieti, Diego Ferrara e la Presidente dell’associazione “Il Tratturo: una Strada per la Vita”, Paola Di Renzo.

Nel corso dei lavori presenteranno le loro esperienze e dibatteranno, insieme alla Radioterapia Oncologica di Chieti, i Centri di Radioterapia Oncologica e Oncologia medica di Brescia, Torino, Firenze,Roma (Università Cattolica Policlinico Gemelli, Policlinico Umberto I, Campus Bio-Medico e San Camillo-Forlanini), Milano (Humanitas” e Istituto Europeo di Oncologia) ed il Centro Oncologico Negrar di Verona.

“Quella scelta per il nostro convegno – spiega il prof. Domenico Genovesi, Ordinario di Diagnostica per immagini e Radioterapia alla “d’Annunzio” e Direttore Unità Operativa Complessa di Radioterapia Oncologica di Chieti – è una tematica di grande attualità in quanto, attraverso i progressi tecnologici di tutti i trattamenti oncologici, chirurgici, chemioterapici, terapie targeted, immunoterapia, radioterapia, anche la cura della malattia tumorale nello stadio metastatico ha registrato importanti successi”.

“Oggi la malattia oncologica metastatica viene suddivisa in Tumore Oligometastatico e Tumore Plurimetastatico, laddove nelle forme Oligometastatiche la combinazione della terapia sistemica oncologica di ultima generazione con la moderna Radioterapia Oncologica di precisione hanno la potenzialità di essere ablative, ovvero di eliminare le poche metastasi rilevate con le nuove acquisizioni dell’Imaging morfologico e funzionale (TC, RM e PET/TC) – prosegue Genovesi – Verranno trattate pertanto le principali patologie tumorali oligometastatiche nella pratica clinica quotidiana ed in particolar modo le metastasi cerebrali, polmonari, epatiche e da tumore della prostata”.

“Ciascuna sessione – aggiunge il prof. Genovesi – si concluderà con la simulazione di un Tumor Board Istituzionale Muldisciplinare al fine di definire l’appropriato e l’ottimale management diagnostico-terapeutico nei Tumori Oligometastatici sia da un punto di vista teorico che pratico”.

“L’iscrizione al Convegno – ricorda il prof. Genovesi – è gratuita e, anche in considerazione della notevole affluenza di esperti ed operatori sanitari per l’importanza delle tematiche trattate e la concomitante celebrazione dei 50 anni della Radioterapia Oncologica Chieti, è consigliabile l’iscrizione preventiva presso l’Agenzia Provider “Non Solo Meeting” di Pescara”.