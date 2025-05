Radioterapia al seno in 5 giorni: lo studio FAST-Forward conferma l’efficacia a lungo termine del trattamento breve

Vienna, 9 maggio 2025 – Un innovativo studio decennale, che ha incluso oltre 4.000 pazienti del Regno Unito, conferma che un ciclo di radioterapia post-chirurgica di una settimana è altrettanto sicuro ed efficace del tradizionale regime di tre settimane per le pazienti con tumore al seno in fase iniziale. Questi risultati a lungo termine dello studio FAST-Forward, presentati a ESTRO 2025, potrebbero ridurre ulteriormente l’onere per le pazienti affette da cancro al seno in tutto il mondo e ampliare l’accesso alla radioterapia salvavita.

Lo studio randomizzato di fase III, sponsorizzato dall’Institute of Cancer Research di Londra e finanziato da una sovvenzione del National Institute of Health Research (NIHR) del Regno Unito, ha seguito i pazienti per dieci anni e ha dimostrato che un programma di radioterapia più breve, della durata di cinque giorni, fornisce un livello di controllo del tumore simile a quello del trattamento standard di tre settimane, senza effetti collaterali aggiuntivi a lungo termine. Questo risultato si basa su precedenti risultati quinquennali che hanno già portato a un cambiamento nella pratica clinica.

Perché è importante

Il cancro al seno è uno dei tumori più diffusi a livello globale e la radioterapia svolge un ruolo fondamentale nel ridurre il rischio di recidiva dopo l’intervento chirurgico. Un ciclo di trattamento più breve offre notevoli vantaggi:

è più conveniente per le pazienti, in quanto riduce le visite in ospedale;

riduce la pressione sui servizi di radioterapia, rendendo il trattamento più accessibile;

stessa sicurezza ed efficacia del regime più lungo.

“Questa analisi decennale fornisce la prova definitiva a lungo termine che la radioterapia al seno di una settimana è un’opzione sicura, efficace e più pratica per le pazienti affette da tumore al seno”, ha dichiarato il prof. Murray Brunt, ricercatore principale dello studio.

La prof.ssa Judith Bliss, docente di sperimentazione clinica presso l’Istituto di Ricerca sul Cancro di Londra, che ha co-condotto lo studio, ha dichiarato: “Lo studio FAST-Forward ha rivoluzionato il trattamento del cancro riducendo la radioterapia standard da tre settimane a una sola settimana, senza comprometterne l’efficacia. Questo approccio ha migliorato significativamente l’esperienza dei pazienti e le pratiche sanitarie, sia durante che dopo la pandemia di Covid-19, riducendo al minimo le visite in ospedale. Il programma semplificato ha reso la radioterapia più accessibile a un maggior numero di donne, in particolare a quelle che sono meno in grado di recarsi in ospedale e a quelle provenienti da Paesi a basso reddito”.

Il prof. Matthias Guckenberger, Presidente di ESTRO, Presidente del Dipartimento di Radioterapia Oncologica e Professore Ordinario presso l’Ospedale Universitario di Zurigo e l’Università di Zurigo, ha sottolineato il significato più ampio di questa ricerca: “La radioterapia è una pietra miliare del moderno trattamento del cancro e studi come FAST-Forward dimostrano come possiamo ottimizzarne la somministrazione a beneficio di un maggior numero di pazienti. Riducendo i tempi di trattamento senza compromettere l’efficacia, non solo miglioriamo l’esperienza dei pazienti, ma facciamo anche un uso migliore delle risorse radioterapiche e dei sistemi sanitari in tutto il mondo. Questi risultati rafforzano il ruolo critico della radioterapia nella lotta contro il cancro”.

Informazioni sullo studio FAST-Forward

FAST-Forward è un importante studio clinico internazionale che studia il modo migliore di somministrare la radioterapia per il cancro al seno in fase iniziale. Ha confrontato il programma standard di tre settimane (40Gy in 15 trattamenti) con un programma più breve di una settimana (27Gy o 26Gy in cinque trattamenti). Lo studio FAST-Forward fa parte di un programma di ricerca a lungo termine per il miglioramento della radioterapia del cancro al seno presso l’Institute of Cancer Research (ICR).

I risultati finali a 10 anni sono stati presentati a ESTRO 2025, segnando una pietra miliare significativa nel trattamento del cancro al seno e rafforzando il crescente spostamento verso approcci radioterapici più efficienti.

Abstract n° E25-5025: “Hypofractionated breast radiotherapy for 1 week vs 3 weeks: 10-year efficacy and late normal tissue effects in the FAST-Forward randomised trial”, presentato il 3 maggio alle ore 10.30 (CEST), Sala Plenaria.

*******

One-week breast cancer radiotherapy proven as safe and effective as standard three-week treatment in 4,000-patient study over 10 years

Vienna/Austria, 9 may 2025 – A groundbreaking 10-year study, which included over 4,000 UK patients, confirms that a one-week course of post-surgery radiotherapy is just as safe and effective as the traditional three-week regimen for early-stage breast cancer patients. These long-term results from the FAST-Forward trial, presented at ESTRO 2025, could further reduce the burden on breast cancer patients worldwide, and expand access to life-saving radiotherapy.

The phase III randomised trial, which was sponsored by The Institute of Cancer Research, London and funded by a grant from UK National Institute of Health Research (NIHR), followed up patients for ten years and showed that a shorter, five-day radiotherapy schedule provides a similar level of cancer control as the standard 3-week treatment, without additional long-term side effects. This builds on previous five-year results that have already led to a shift in clinical practice.

Why this matters

Breast cancer is one of the most common cancers globally, and radiotherapy plays a critical role in reducing the risk of recurrence after surgery. A shorter treatment course offers major benefits:

More convenient for patients, reducing hospital visits

for patients, reducing hospital visits Reduces pressure on radiotherapy services, making treatment more accessible

on radiotherapy services, making treatment more accessible Same safety and effectiveness as the longer regimen

“This 10-year analysis provides definitive long-term evidence that one-week radiotherapy to the breast is a safe, effective, and more practical option for breast cancer patients,” said Professor Murray Brunt, lead investigator of the study.

Professor Judith Bliss, Professor of Clinical Trials at The Institute of Cancer Research, London, who co-led the trial, said: “The FAST-Forward trial revolutionised cancer treatment by reducing the standard radiotherapy from three weeks to just one week, without compromising effectiveness. This approach has significantly improved patient experience and healthcare practices, both during and after the Covid-19 pandemic, by minimising hospital visits. The streamlined schedule has made radiotherapy more accessible to more women, particularly those who are less able to attend hospital and those from lower-income countries”.

Professor Matthias Guckenberger, President of ESTRO, Chairman of the Department of Radiation Oncology and full Professor at the University Hospital Zurich and University of Zurich, emphasised the broader significance of this research: “Radiotherapy is a cornerstone of modern cancer treatment, and studies like FAST-Forward demonstrate how we can optimise its delivery to benefit more patients. By reducing treatment time without compromising effectiveness, we are not only improving patient experience but also making better use of radiotherapy resources and healthcare systems worldwide. These findings reinforce the critical role of radiotherapy in the fight against cancer”.

About the FAST-Forward trial

FAST-Forward is a major international clinical trial investigating the best way to deliver radiotherapy for early breast cancer. It compared the standard three-week schedule (40Gy in 15 treatments) with a shorter, one-week schedule (27Gy or 26Gy in five treatments). The FAST-Forward trial is part of a long-term programme of research into improving breast cancer radiotherapy at The Institute of Cancer Research (ICR).

The final 10-year results were presented at ESTRO 2025, marking a significant milestone in breast cancer treatment and reinforcing the growing shift toward more efficient radiotherapy approaches.

Abstract n° E25-5025: “Hypofractionated breast radiotherapy for 1 week vs 3 weeks: 10-year efficacy and late normal tissue effects in the FAST-Forward randomised trial”, presented on 3 May at 10.30 hrs (CEST), Plenary Hall.