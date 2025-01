Radiologia oncologica e senologica, nuova RM al San Martino di Genova

Genova, 21 gennaio 2025 – Prosegue il processo di rinnovamento e potenziamento del parco macchine diagnostico-strumentale dell’Ospedale Policlinico San Martino. Acquistata con fondi PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), da alcuni giorni è operativa, presso il reparto di Radiologia Oncologica e Senologica, diretto dal dottor Massimo Calabrese, una nuova risonanza magnetica ad alto campo.

Tra i principali vantaggi della nuova apparecchiatura:

Esami più rapidi : le avanzate tecnologie di cui è dotata consentono di accelerare i tempi di scansione, riducendo così la durata dell’esame. Questo si traduce in una minore permanenza del paziente all’interno della macchina.

: le avanzate tecnologie di cui è dotata consentono di accelerare i tempi di scansione, riducendo così la durata dell’esame. Questo si traduce in una minore permanenza del paziente all’interno della macchina. Diagnosi più accurate : la nuova apparecchiatura è in grado di adattarsi alle caratteristiche anatomiche e fisiologiche di ciascun paziente, garantendo immagini di altissima qualità e una maggiore accuratezza diagnostica.

: la nuova apparecchiatura è in grado di adattarsi alle caratteristiche anatomiche e fisiologiche di ciascun paziente, garantendo immagini di altissima qualità e una maggiore accuratezza diagnostica. Maggiore comfort per i pazienti: la nuova risonanza dispone di un’ampia e comoda apertura, in grado di far accomodare i pazienti in maniera molto più confortevole, così da ridurre o azzerare del tutto la sensazione di oppressione durante l’esame.

Le peculiarità sopra esposte risultano fondamentali nel percorso del paziente oncologico a cui è dedicata.

“In Liguria continua il piano di rinnovamento del parco macchine diagnostico-strumentale grazie ai fondi PNRR – spiega l’Assessore alla Sanità di Regione Liguria Massimo Nicolò – Con questa nuova risonanza magnetica ad alto campo vogliamo garantire ai nostri operatori strumenti adeguati per soddisfare al meglio i bisogni dei pazienti, sfruttando i vantaggi delle nuove apparecchiature con livelli di precisione sempre più alte. Siamo felici che questo nuovo macchinario possa costituire un importante aggiornamento della dotazione diagnostica per un centro di eccellenza come il reparto di Radiologia Oncologica e Senologica del Policlinico San Martino”.

“Il potenziamento del parco tecnologico rappresenta un tassello importante per il nostro Policlinico, che punta al miglioramento continuo e costante di strutture e macchinari per garantire ai cittadini standard di cura sempre più elevati” aggiunge il Direttore Generale dell’Ospedale Policlinico San Martino Marco Damonte Prioli.