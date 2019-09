Race for the Cure, screening oculistici gratuiti a Brescia e Matera

Roma, 23 settembre 2019 – Dal 27 al 29 settembre, in contemporanea al Campo Marte di Brescia e al Parco del Castello di Matera, Commissione Difesa Vista Onlus, nell’ambito dell’evento Race for the Cure, eseguirà screening gratuiti della vista effettuati da medici oculisti e ottici volontari.

A Brescia, appuntamento venerdì dalle 14.00 alle 18.00, sabato dalle 10.00 alle 18.00 e domenica dalle 9.00 alle 13.00. A Matera, appuntamento venerdì dalle 15.00 alle 19.00, sabato dalle 10.00 alle 19.00 e domenica dalle 9.00 alle 13.00.

Race for the Cure è l’evento simbolo dedicato alla prevenzione, nato nel 1982 negli Stati Uniti e oggi diffuso in tutto il mondo, ed è organizzato dalla Susan G. Komen Italia, organizzazione senza scopo di lucro che opera nella lotta contro i tumori del seno su tutto il territorio nazionale.

La presenza di CDV Onlus s’inquadra in un ricco programma di eventi dedicati ad adulti e bambini nel villaggio Race: tre giorni all’insegna di sport, salute e solidarietà. Consulti medici e prestazioni specialistiche gratuite, iniziative educative e ricreative e la domenica mattina si terrà la 5 km di corsa competitiva e amatoriale e 2 km di passeggiata per tutti.

Vittorio Tabacchi, presidente di Commissione Difesa Vista Onlus spiega come “l’attenzione alla salute, alla prevenzione e al benessere ci lega a realtà che, come la nostra, operano sul territorio per offrire consigli e consulenza anche a quanti non si sottopongono a controlli regolarmente o non hanno i mezzi per farlo. Da questo nasce la collaborazione con Race for the Cure. Da parte nostra, metteremo a disposizione specialisti della visione che promuoveranno i messaggi di tutela del benessere visivo e sensibilizzare sull’importanza di controlli regolari della vista”.

Tenuto conto che ben oltre l’80% dei deficit visivi può essere prevenuto o curato, CDV Onlus si impegna a contrastare i recenti dati allarmanti emersi dalle attività di screening gratuiti di CDV- Commissione Difesa Vista Onlus: circa il 40% della popolazione non si reca regolarmente dall’oculista e quasi il 20% degli adulti indossa una correzione visiva non più adeguata alle proprie necessità; inoltre il 66% degli italiani ha difetti visivi e non ne è consapevole.

Oltretutto in particolare per i bambini la situazione è forse ancora peggiore, con un 1 piccolo su 2 che non è mai stato visto da un oculista. Un dato, quest’ultimo, molto allarmante se si pensa che una condizione abbastanza diffusa come l’ambliopia, di cui soffre tra il 3% e il 4% dei bambini sotto i 5 anni, può essere curata completamente solo se diagnosticata in tenera età.

In questo senso gli screening visivi gratuiti che verranno eseguiti presso lo stand di CDV Onlus al Villaggio della Salute di Race for the Cure intendono essere un incentivo ai cittadini per prestare più attenzione alla salute e al benessere dei propri occhi.