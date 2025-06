Quando l’ipofisi non funziona: i segnali silenziosi della ghiandola che governa l’equilibrio ormonale

Da sin: Sabrina Chiloiro, Alfredo Pontecorvi, Antonella Giampietro, Antonio Bianchi

Roma, 9 giugno 2025 – Di tutte le ghiandole endocrine del nostro organismo, forse è la meno conosciuta. Eppure l’ipofisi ha un ruolo importantissimo, da ‘direttore d’orchestra’, regolando il funzionamento di tutte le altre ghiandole endocrine e producendo un ventaglio di ormoni importantissimi per il buon funzionamento di tutto l’organismo.

Ma anche l’ipofisi può ammalarsi. Insieme al dott. Antonio Bianchi, ricercatore all’Università Cattolica del Sacro Cuore ed endocrinologo presso Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS abbiamo fatto il punto sui segnali d’allarme che indicano un malfunzionamento di qualche parte dell’ipofisi.

L’argomento è stato di recente dibattuto in occasione della IX edizione del congresso “Ipofisi: percorsi diagnostici terapeutici. I centri d’eccellenza e il territorio”, (responsabili scientifici prof.ssa Laura de Marinis e dott. Antonio Bianchi), tenutosi di recente al ‘campus Gemelli’. L’evento rientra nell’ambito delle attività didattiche del Master Universitario di II Livello in “Diagnosi e terapia delle patologie ipotalamo-ipofisarie”, diretto dal prof. Alfredo Pontecorvi.

Il primo campanello d’allarme di un problema dell’ipofisi può essere il mal di testa. Se in questa minuscola ghiandola endocrina (è grande appena 1 cm), adagiata su una ‘sella’ ossea (la sella turcica dell’osso sfenoide) alla base del cervello, a causa di un processo occupante spazio al suo interno o nelle immediate vicinanze, si verifica un aumento di volume, ciò può indurre uno stiramento delle meningi che la ricoprono (una porzione della dura madre, detta ‘diaframma sellare’ che copre a ‘ombrello’ l’ipofisi ed è riccamente innervato) e quindi l’insorgenza di una cefalea persistente al centro della testa.

“In caso di cefalea cronica, spesso il medico consiglia di effettuare una risonanza magnetica dalla quale possono emergere delle lesioni, noduli, neoformazioni che vengono descritti come ‘incidentalomi ipofisari’, che devono portare il paziente all’ambulatorio di neuro-endocrinologia – afferma il prof. Alfredo Pontecorvi, Ordinario di Endocrinologia all’Università Cattolica del Sacro Cuore e Direttore della UOC di Endocrinologia e Diabetologia di Fondazione Policlinico Gemelli IRCCS – Un altro disturbo da valorizzare sono le alterazioni dei movimenti degli occhi e lo sdoppiamento della vista (diplopia); questi possono essere dovuti alla compressione o alla dislocazione di alcuni nervi cranici che controllano i movimenti degli occhi, dovuta a una lesione sellare (i nervi oculo-motori (III), trocleari (IV) e abducens (VI), oltre al nervo ottico (II) che si incrocia nel chiasma ottico subito sopra l’ipofisi). Un altro segno, per fortuna più raro è la rino-liquorrea (il gocciolare del liquor o liquido cefalo-rachidiano, attraverso il naso) che si verifica quando una lesione sellare erode il pavimento della sella turcica e mette in comunicazione il cervello con le cavità nasali. Infine, un frequente disturbo ‘rivelatore’ di un problema all’ipofisi può essere la mancanza di ciclo nelle donne oppure un disturbo della sfera sessuale nell’uomo, e l’infertilità”.

“Di fronte al sospetto di una patologia ipofisaria – spiega il dott. Antonio Bianchi, ricercatore in endocrinologia all’Università Cattolica ed endocrinologo presso Fondazione Policlinico Gemelli IRCCS – il neuroendocrinologo cercherà segni e sintomi di ipofunzione (dovuti alla compressione delle cellule sane dell’ipofisi) o di iperfunzione, dovuta negli adenomi più comuni a un’eccessiva produzione di GH (acromegalia o gigantismo), di prolattina, di ACTH (malattia di Cushing)”.

Acromegalia: è una malattia che ‘cambia i connotati’ dei pazienti. Sono interessati quattro settori del volto: le bozze frontali, le arcate zigomatiche, la piramide nasale (il naso si allarga e si ingrandisce) e compare il prognatismo (mento sporgente), mentre compare uno spazio tra i due incisivi superiori (diastasi). In caso di dubbio spesso l’endocrinologo chiede una foto vecchia, o della patente e chiede anche se c’è stato un accrescimento delle estremità (se il paziente ha dovuto far allargare la fede o comprare scarpe di 2-3 numeri più grandi).

Prolattinomi: sono adenomi che producono prolattina, un ormone che agisce sulle ghiandole mammarie facendo produrre e secernere liquido lattescente (galattorrea, mono o bilaterale, spontanea o provocata); le pazienti presentano tipicamente oligo-amenorrea (scomparsa del ciclo mestruale). Bisogna sempre escludere una causa farmacologica: molti farmaci possono dare incremento della prolattina (alcuni anti-psicotici e anti-depressivi, gli oppiacei, farmaci anti-emetici, antipertensivi come verapamil e metil-DOPA, ecc).

Malattia di Cushing: è dovuta a un adenoma producente ACTH. Il paziente ha una tipica faccia ‘a luna piena’ (facies lunaris) rubiconda perché l’eccesso di cortisolo provoca un aumento di volume delle gote e aumenta la visibilità dei capillari sottocutanei; il paziente può avere un diradamento dei capelli, l’insorgenza di acne e di ipertricosi del volto (dovuto a un aumento degli androgeni surrenalici). È presente tipicamente obesità centrale con addome talvolta molto prominente e un’ipotrofia dei muscoli delle braccia e delle gambe. È presente fragilità capillare, facilità a fare ecchimosi, iperglicemia, la comparsa o il peggioramento dell’ipertensione arteriosa.

Quando l’ipofisi non funziona

“L’asse più colpito nelle forme ‘ipo’, carenziali, è il cosiddetto asse gonadotropo, le cellule che producono FSH e LH, le due gonadotropine che stimolano ovaie e testicoli – spiega il dott. Bianchi – Ma anche la presenza di un eccesso di prolattina, GH o ACTH può peggiorare il ‘ritmo’ circadiano di LH e FSH, responsabile anche del normale ‘ritmo’ delle mestruazioni. L’endocrinologo dunque indagherà un calo della libido o un deficit erettile nei maschi o la presenza di oligo-amenorrea nelle donne. Un altro ‘asse’ spesso colpito ipotalamo-ipofisi-tiroide, causa di ipotiroidismo secondario (o terziario); i pazienti lamentano fatica, difficoltà di concentrazione, intolleranza al freddo, stipsi, un aumento della caduta dei capelli, una certa ritenzione idrica. Anche l’ipocortico-surrenalismo secondario (indotto da una disfunzione dell’asse ipofisi-surrene), può dare facile affaticamento, debolezza muscolare, talvolta ipotensione e inappetenza”.