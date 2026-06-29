Psoriasi, visite gratuite al Policlinico Federico II di Napoli

Napoli, 29 giugno 2026 – La Campagna di screening “Psoriasi? Affrontiamola insieme”, promossa da APIAFCO (Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza), ha lo scopo di far entrare in contatto i pazienti psoriasici con i centri ospedalieri di riferimento in modo da facilitare la diagnosi e favorire i percorsi di cura adeguati per la gestione appropriata di questa patologia della cute molto diffusa, colpisce infatti circa il 3% della popolazione in Italia e che in Campania interessa circa 200mila pazienti.

I consulti avranno luogo sabato 4 luglio presso gli ambulatori di Dermatologia del Policlinico Nuovo di Napoli (via Sergio Pansini 5) dove i medici dermatologi della UOC Dermatologia della Federico II saranno a disposizione per appuntamenti gratuiti su prenotazione e fino ad esaurimento dei posti disponibili. La prenotazione è obbligatoria contattando il numero dedicato messo a disposizione da APIAFCO, al numero 345 7686815 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.00.

“La giornata di screening dedicata alla psoriasi conferma l’importanza della collaborazione tra associazioni di pazienti, istituzioni sanitarie e specialisti nel migliorare la presa in carico della malattia. Offrire consulti gratuiti – dichiara la Dottoressa Paola Nappa, Direttrice UOC di Dermatologia, AOU Federico II Napoli – significa intercettare bisogni spesso inespressi e orientare i pazienti verso centri di riferimento in grado di garantire diagnosi accurate e cure efficaci. In una regione come la Campania, dove la psoriasi interessa un numero rilevante di cittadini, iniziative di questo tipo contribuiscono a diffondere una maggiore consapevolezza sulla patologia e a contrastare ritardi diagnostici e isolamento sociale, aspetti che ancora oggi accompagnano molti pazienti”.

“La psoriasi è una patologia infiammatoria cronica che va ben oltre la sua manifestazione cutanea. Può incidere in maniera significativa sulla qualità di vita dei pazienti e, se non adeguatamente trattata, può associarsi ad altre importanti condizioni cliniche – afferma il prof. Matteo Megna, Professore Associato di Dermatologia, Università di Napoli Federico II – Per questo è fondamentale promuovere la diagnosi precoce e favorire l’accesso ai percorsi terapeutici più appropriati. Iniziative come “Psoriasi? Affrontiamola insieme” rappresentano un’opportunità concreta per avvicinare i cittadini agli specialisti e sensibilizzare l’opinione pubblica su una malattia che interessa migliaia di persone sul nostro territorio. La Dermatologia della Federico II è da sempre impegnata nel garantire ai pazienti un’assistenza multidisciplinare e personalizzata, grazie alle più avanzate opzioni terapeutiche oggi disponibili”.

“Lo screening è uno strumento di prevenzione, diagnosi e cura particolarmente efficace – afferma Valeria Corazza, Presidente APIAFCO – che consente a quanti soffrono di psoriasi di ricevere un parere medico specialistico soggettivo riguardo alla forma e alla gravità della patologia, nonché al tipo di trattamento più idoneo. In maniera complementare, APIAFCO – associazione di riferimento dei circa due milioni di persone (dei quali 500mila gravi) che soffrono di questa malattia – ne promuove i bisogni presso le istituzioni nazionali e regionali (primo fra tutti l’inserimento della patologia nel Piano nazionale della cronicità), garantendo nel contempo un’ampia e capillare azione di sostegno e psicoterapia ai propri iscritti, favorendone il benessere e il raggiungimento di una più elevata qualità della vita. I referenti e i volontari di APIAFCO saranno presenti presso i locali predisposti allo screening per fornire ogni informazione in proposito”.