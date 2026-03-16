Progetto Palliakid: verso cure palliative pediatriche all’avanguardia in Europa

Firenze, 16 marzo 2026 – Il 9 e 10 marzo si è tenuta a Firenze l’assemblea generale del Progetto Palliakid: il Meyer Health Campus ha ospitato i lavori dei delegati di diciannove istituzioni provenienti dai dieci Paesi partecipanti. “PALLIAKID – Comprehensive Pediatric Palliative Care Approach”, è un progetto interdisciplinare, finanziato dalla Commissione Europea, che mira a sviluppare nei diversi sistemi sanitari europei strumenti e interventi efficaci in favore di bambine, bambini e adolescenti con bisogni di cure palliative e per il periodo del fine vita.

Il progetto promuove particolarmente il coinvolgimento attivo dei pazienti e dei loro care-giver familiari. Le tre principali linee di ricerca riguardano l’identificazione precoce dei bambini con bisogni di cure palliative e per il fine vita, la valutazione complessiva dei bisogni dei giovani pazienti e dei loro familiari e la messa a punto di un piano assistenziale globale personalizzato, comprensivo della pianificazione anticipata condivisa delle cure.

Cinque i centri clinici coinvolti: AOU Meyer Irccs, Mary Elizabeth´s Hospital di Copenaghen, Sant Joan de Deu di Barcellona, New Children’s Hospital di Helsinki e Ospedale Pediatrico di Riga. Ai lavori dell’assemblea generale, aperta dalla dott.ssa Francesca Menegazzo, referente Meyer del progetto, e dal professor Giuseppe Indolfi, direttore della Pediatria Medica, hanno partecipato anche diversi professionisti dell’AOU Meyer IRCCS.

Nella due-giorni di lavori è stato presentato lo stato dell’arte di tutti i filoni di ricerca del progetto e dibattuti vivacemente gli aspetti controversi, per allineare i punti di vista dei diversi paesi partecipanti. I delegati dei diversi paesi europei hanno inoltre potuto visitare in anteprima, rispetto alla futura apertura, Casa Marta, che sarà il primo Hospice pediatrico in Toscana, destinato ad accogliere bambini con patologie inguaribili gravi, cronico-complesse, tramite una presa in cura globale e integrata.