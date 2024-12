Primi sintomi di autismo, appello ai genitori per aderire al Progetto FIRRST

Pisa, 27 dicembre 2024 – L’IRCCS Fondazione Stella Maris ha avviato l’innovativo studio europeo “FIRRST (Fostering Infant Responsivity and Reciprocity – Support to Thrive)”, dedicato ai bambini di età compresa tra 9 e 15 mesi che mostrano segnali iniziali di Disturbo dello Spettro Autistico (ASD). Grazie ai finanziamenti del PNRR del Ministero della Salute e al supporto dell’Unione Europea, questo progetto rappresenta una svolta nella ricerca sull’intervento precoce per l’autismo. Lo studio è condotto dall’IRCCS Fondazione Stella Maris, con la partecipazione di esperti come il prof. Andrea Guzzetta, la dott.ssa Sara Calderoni e la dott.ssa Costanza Colombi.

Un intervento precoce per sfruttare la plasticità cerebrale

Lo studio parte dalla premessa che intervenire tempestivamente, durante il primo anno di vita, possa influire positivamente sullo sviluppo del bambino. L’approccio proposto dallo Studio FIRRST si basa su strategie semplici ma efficaci, studiate per integrarsi nella routine quotidiana delle famiglie, con l’obiettivo di migliorare le capacità sociali e comunicative del bambino.

I genitori partecipanti saranno coinvolti in sessioni settimanali per un periodo di sei mesi, durante le quali riceveranno supporto da un team di esperti. Parallelamente, verranno utilizzate tecnologie avanzate per una misurazione neurofisiologica innovativa, in grado di monitorare i progressi del bambino e offrire una valutazione oggettiva dei risultati.

Un aiuto per le famiglie

Il progetto punta a offrire ai genitori strumenti pratici per sostenere lo sviluppo del proprio figlio, senza trasformarli in terapisti. L’intervento FIRRST si propone di rendere le famiglie parte attiva del percorso, in un contesto di accompagnamento e supporto continuo.

Se i dati preliminari saranno confermati, questo studio potrebbe rappresentare un cambiamento radicale nell’approccio clinico all’autismo, introducendo interventi preventivi già a partire dai primi segnali di rischio.

A chi è rivolto lo studio

Lo Studio FIRRST è aperto a bambini di età compresa tra 9 e 15 mesi che mostrano segni iniziali di Disturbo dello Spettro Autistico. I genitori interessati possono contattare il team di ricerca per maggiori informazioni o per valutare la possibilità di partecipare.

Per aderire al progetto è possibile scrivere all’indirizzo email firrst@fsm.unipi.it.