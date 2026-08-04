Primi impianti di endotelio corneale artificiale a Milano. Una valida alternativa al trapianto di cornea

Eseguiti all’ospedale Fatebenefratelli di Milano i primi due impianti di un innovativo endotelio corneale sintetico destinato ai pazienti non candidabili al trapianto tradizionale

Milano, 4 agosto 2026 – L’ASST Fatebenefratelli Sacco compie un nuovo passo nell’innovazione della chirurgia oftalmica. Lo scorso 30 giugno sono stati eseguiti i primi due impianti di un innovativo endotelio corneale sintetico (EndoArt), costituito da un sottile polimero acrilico biocompatibile di circa 50 micron di spessore.

La cornea rappresenta la prima struttura dell’occhio attraversata dalla luce e la sua trasparenza è essenziale per una corretta visione. Questa caratteristica è garantita dall’endotelio corneale, un sottilissimo strato di cellule che regola l’equilibrio dei liquidi all’interno della cornea. Quando tale funzione viene meno, la cornea si imbibisce perdendo trasparenza e la capacità visiva si riduce progressivamente.

Nella maggior parte dei casi il trattamento consiste nella cheratoplastica endoteliale, ovvero nella sostituzione dell’endotelio malato con tessuto proveniente da un donatore. Solo nel 2025 in Italia sono stati eseguiti 8.565 trapianti di cornea, dei quali oltre il 65% rappresentati proprio da cheratoplastiche endoteliali.

Esistono tuttavia pazienti nei quali il trapianto convenzionale presenta un elevato rischio di fallimento, come nei casi di precedenti trapianti multipli non riusciti, presenza di dispositivi per il drenaggio del glaucoma o infiammazione cronica oculare. Proprio a questi pazienti è destinato l’endotelio artificiale EndoArt.

A differenza del tessuto umano, il dispositivo non è soggetto a rigetto immunologico; l’endotelio artificiale rimpiazza la fisiologica barriera endoteliale corneale, limitando l’accumulo di liquidi responsabili dell’edema e del peggioramento della vista, consentendo al tempo stesso il passaggio dei nutrienti necessari al mantenimento della funzionalità della cornea.

Questa tipologia di intervento si aggiunge a una offerta già altamente specializzata e di elevato livello disponibile presso le unità oculistiche dell’ASST Fatebenefratelli Sacco.