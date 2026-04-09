Prevenzione urologica maschile, visite gratuite al Policlinico San Martino di Genova

Genova, 9 aprile 2026 – A seguito dell’adesione dell’Ospedale Policlinico San Martino al progetto “Uomo in Salute – Open Week-end 2026”, sabato 11 e domenica 12 aprile, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00, sarà possibile accedere a visite urologiche gratuite presso gli ambulatori della Clinica Urologica diretta dal prof. Carlo Terrone, situati all’ottavo piano, lato levante, del Padiglione Monoblocco. Non è necessaria la prenotazione: l’accesso sarà diretto.

Le prime visite offerte nell’ambito dell’iniziativa saranno completamente gratuite. Qualora gli specialisti riscontrassero la necessità di ulteriori accertamenti, il paziente verrà preso in carico e indirizzato ai percorsi diagnostici e assistenziali previsti, secondo il normale regime di compartecipazione alla spesa, salvo eventuali esenzioni.