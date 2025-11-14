Prevenzione oncologica nei luoghi di lavoro, Italia protagonista di un progetto europeo

Torino, 14 novembre 2025 – Lunedì 17 novembre, nell’ambito del progetto europeo Cancer Prevention at Work (CPW) e in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione del tumore alla cervice uterina, l’Università di Torino, con Intesa Sanpaolo e ASL Città di Torino, promuove due iniziative di sensibilizzazione sul tema della prevenzione oncologica integrata che unisce mondo accademico, sanità pubblica e imprese in una rete virtuosa di tutela della salute sul lavoro.

L’illuminazione in verde teal dei grattacieli Intesa Sanpaolo di Torino (corso Inghilterra 3) e Milano (via Melchiorre Gioia 22), simbolo dell’impegno condiviso nella lotta contro i tumori HPV-correlati.

Un webinar dalle ore 11.00 alle ore 13.30 presso la sede torinese di Intesa Sanpaolo (corso Inghilterra 3, 35° piano), con la partecipazione di esperti in oncologia, medicina del lavoro, sanità pubblica e infettivologia, trasmesso sulla piattaforma CareLab per tutti i colleghi del Gruppo ISP.

Il progetto Cancer Prevention at Work è finanziato dalla Commissione Europea e coinvolge sette centri di quattro Paesi europei con l’obiettivo di valutare la fattibilità e l’efficacia di interventi di prevenzione e screening oncologico sul luogo di lavoro, focalizzandosi su infezioni virali e batteriche associate a patologie tumorali, tra cui il Papillomavirus umano (HPV), il virus dell’epatite C (HCV) e l’Helicobacter pylori. L’Università di Torino è il centro di riferimento per l’Italia con il gruppo di ricerca guidato dai professori Alessandro Godono, Marco Clari e Catalina Ciocan, da anni impegnato nella promozione della salute nei luoghi di lavoro e nella prevenzione primaria e secondaria.

L’Università di Torino coordina le attività in collaborazione con Intesa Sanpaolo, centro di implementazione del progetto, e con l’ASL Città di Torino. Nell’ambito di CPW, i Medici Competenti di Intesa Sanpaolo propongono ai dipendenti eleggibili e ai loro familiari conviventi di primo grado la vaccinazione gratuita contro l’HPV, disponibile per persone fino ai 45 anni di età.

Con il progetto Cancer Prevention at Work, l’Università di Torino conferma il suo ruolo guida nella ricerca e nella promozione della salute nei luoghi di lavoro, contribuendo alla diffusione della cultura vaccinale e alla prevenzione oncologica basata su solide evidenze scientifiche, in linea con gli obiettivi europei di tutela della salute pubblica.