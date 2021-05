Prevenzione melanoma e tumori della pelle, screening cutaneo gratuito all’Istituto San Gallicano

Roma, 28 maggio 2021 – Nuovo appuntamento per un’estate protetta all’IRCCS Istituto Dermatologico San Gallicano (ISG), dove sono in programma, il 5 Giugno prossimo, visite gratuite ai cittadini per la prevenzione del melanoma e dei tumori della pelle. Oltre 200 persone potranno sottoporsi a uno screening della pelle con strumenti di ultima generazione e grazie alla disponibilità di tutti gli specialisti dell’Istituto San Gallicano (IRCCS).

Ai pazienti che lo desiderano sarà anche offerta la possibilità di eseguire un test sierologico gratuito per gli anticorpi SARS-CoV-2. L’iniziativa è promossa dal Direttore Scientifico del San Gallicano Aldo Morrone, con la collaborazione di APaIM (Associazione Pazienti Italia Melanoma). Le prenotazioni per le visite gratuite sono aperte dal 29 maggio sul sito apaim.it, o attraverso il numero dedicato 3290843923, attivo tutti i giorni dalle ore 11.00 alle 12:00 fino al raggiungimento del numero massimo di prestazioni disponibili.

“Accoglienza, inclusione, prevenzione: sono questi i valori cardine che guidano l’Open Day – dichiara Aldo Morrone – L’obiettivo è infatti quello di accrescere la cultura della prevenzione e di trasmettere fiducia al cittadino. La certezza di poter contare su un IRCCS capace di offrire tecnologia diagnostica di alto profilo scientifico e assistenza clinica di eccellenza, accoglienza e serenità”.

“È importante – sottolinea Pasquale Frascione, Responsabile dell’Unità di Dermatologia Oncologica ISG – che di fronte al sospetto di un tumore cutaneo le persone abbiano l’opportunità di rivolgersi sempre a centri specialistici. Affinché il paziente possa iniziare un percorso completo di cura: dall’accesso per una prima visita di controllo dei nevi, fino agli eventuali approfondimenti diagnostici e terapeutici, in funzione dello stadio iniziale o avanzato di malattia”.

“La pandemia ha portato a trascurare l’adesione a campagne di screening dei tumori – conclude Morrone – Eventi come questo acquistano quindi un valore inestimabile. Ringrazio tutti gli operatori del San Gallicano che hanno offerto la loro disponibilità”.