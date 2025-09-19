Prevenzione e innovazione nei tumori ginecologici: il modello Gemelli conquista il podio mondiale

Roma , 19 settembre 2025 – Il World Gynecologic Oncology Day, che si celebra in tutto il mondo domani, sabato 20 settembre, è un’occasione di awareness planetaria volto ad accendere I riflettori sulle patologie oncologiche ginecologiche, sulla loro prevenzione e nel combattere lo stigma che ancora circonda i tumori di utero, cervice, ovaio, vulva e vaginali.

Tumori spesso difficili, che necessitano di una presa in carico adeguata per mettere a disposizione delle donne che ne sono affette gli strumenti più innovativi. Come fanno gli specialisti della Fondazione Policlinico Gemelli, uno dei templi della ginecologia oncologica, riconosciuto anche dalla prestigiosa classifica di Newsweek-Statista, che lo ha insignito del terzo posto nel mondo, nel ranking dei Best Specialized Hospitals 2026. Ne abbiamo parlato con la professoressa Anna Fagotti, Ordinaria di Ginecologia all’Università Cattolica del Sacro Cuore, direttrice della UOC Carcinoma Ovarico e della UOC Ginecologia Oncologica di Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS.

“Le attività della Ginecologia-Ostetricia di Fondazione Policlinico Gemelli-Università Cattolica del Sacro Cuore – esordisce la Direttrice – si caratterizzano per tre pilastri fondamentali. Il primo è l’assistenza alle pazienti a 360°, dalla prevenzione, alla diagnosi, al trattamento e al continuo delle cure per tutta la vita delle donne. Al Gemelli copriamo infatti tantissimi settori; accanto alla ginecologia oncologica, che è il nostro fiore all’occhiello, offriamo assistenza per tante patologie e condizioni benigne per le quali le donne trovano ascolto e trattamento qui da noi. Anche la ricerca rappresenta per noi un asset fondamentale, sia sul versante medico, che chirurgico; abbiamo infatti all’attivo moltissimi trial clinici e chirurgici. E tutto questo si ribalta sull’assistenza: la paziente che viene al Gemelli può beneficiare di approcci chirurgici, medici e tecnologici davvero innovativi e combinati; una sintesi che difficilmente si trova in altri centri (anche internazionali) e che rappresenta un nostro punto di forza. Cerchiamo di offrire alle donne che si rivolgono a noi risposte efficaci nel minor tempo possibile; ci chiedono qualcosa in più e noi facciamo del nostro meglio per dargliela”.

Prof.ssa Anna Fagotti

Molto intensa e importante l’attività della ginecologia-ostetricia anche nel campo della formazione. “Abbiamo tanti progetti innovativi – ricorda la prof.ssa Fagotti – perché oltre a essere Policlinico e IRCCS siamo naturalmente anche università e formiamo dunque studenti, specializzandi e masterizzandi a vari livelli. Abbiamo circa 100 specializzandi iscritti alla scuola di Ginecologia e Ostetricia e abbiamo rinnovato di recente l’accreditamento all’EBCOG (European Board & College of Obstetrics and Gynaecology) che prevede tra le altre cose che tutti i nostri specializzandi completino una serie di attività registrate su logbook elettronico nel corso dei 5 anni di studi; questo comprende la possibilità di fare formazione anche all’estero presso istituzioni molto prestigiose, tornando poi ‘a casa’ con progetti collaborativi con i centri migliori del mondo in tutti i settori. I nostri masterizzandi – prosegue Fagotti – sono richiesti in tutta Europa e sono considerati i leader della nuova generazione del nostro settore. Questo è naturalmente per noi motivo di grande orgoglio. Last but not least, svolgiamo molta attività di formazione anche per la rete di ginecologi/ostetrici nazionale, non solo dunque formazione universitaria, ma anche formazione permanente per tanti professionisti”.

In occasione del World GO Day, la Ginecologia Oncologica del Gemelli, in sinergia con l’associazione Loto ODV, propone un insieme di attività rivolte a pazienti, caregiver, professionisti sanitari e cittadini, con l’obiettivo di diffondere consapevolezza e promuovere la cultura della prevenzione.

Presso il 4° piano del Policlinico Gemelli sarà allestito un presidio informativo coordinato da un team tutto al femminile di medici della Ginecologia Oncologica.

L’iniziativa sarà affiancata dai volontari di Loto ODV; saranno offerti al pubblico: materiale divulgativo e informativo sui tumori ginecologici, possibilità di dialogo diretto con specialiste in ginecologia oncologica, orientamento sui percorsi di prevenzione e diagnosi precoce.

“L’alleanza tra la nostra Ginecologia Oncologica e Loto ODV – conclude la professoressa Fagotti – affonda le sue radici in una visione comune, maturata insieme al Professor Giovanni Scambia, basata sulla convinzione che l’eccellenza clinica debba integrarsi con un percorso di forte sostegno umano per le donne colpite da un tumore ginecologico”.

I principali numeri del Policlinico Gemelli nel campo della Ginecologia Oncologica

Tumori ovarici operati: 1.018 di cui 55% in chirurgia mini-invasiva (MIS) nei primi stadi e 25% nelle recidive

Tumori utero operati: 517 di cui 84% con MIS (97% negli stadi iniziali)

Tumori vulva e vagina operati: 153

Tumori cervice operati: 163

Ricerca medica

Tutte le pazienti che arrivano al Policlinico Gemelli ricevono la proposta di entrare in un trial clinico. al momento sono attivi 35 trial clinici per un totale di circa 900 pazienti arruolate in almeno un trial.

Tecnologie avanzate disponibili

Chirurgia mininvasiva (MIS): 3 piattaforme robotiche diverse per offrire una vasta gamma di opportunità a seconda della patologia

4 Sale integrate per chirurgia guidata sulle immagini eco, TAC, e traccianti colorati attraverso l’uso di intelligenza artificiale

3 sale dedicate al Day Surgery con 7.619 procedure (effettuate in sedazione con strumenti di piccolissimo diametro per ridurre il trauma chirurgico e favorire rapido recupero). Nel 2024, 38 giovani pazienti con tumore dell’endometrio hanno ricevuto un trattamento chirurgico fertility sparing

APP del post-operatorio (virtual ward) per monitoraggio e contatto continuo col paziente dimesso attraverso Care Manager dedicate

Profilazione genomica con studio di 500 geni dei tumori ovarici ed endometrio e altri tumori rari ginecologici (con circa 3100 pazienti profilate)

Centro di diagnostica ecografica integrata con intelligenza artificiale: 12.727 gli esami effettuati nel 2024

Biopsia liquida

Pronto Soccorso dedicato alle donne con problemi ginecologici e della mammella: nel 2024, 3.078 accessi, di cui 80% gestiti e dimessi da PS.