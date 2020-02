Prevenzione delle malattie cardiovascolari, incontri informativi all’Aou di Orbassano Orbassano, 31 gennaio 2020 – La Struttura Complessa di Cardiologia dell’AOU San Luigi Gonzaga, aderendo all’iniziativa Nazionale promossa dalla Fondazione per il Tuo cuore-ANMCO, organizza due incontri con lo scopo di sensibilizzare la popolazione sul tema della prevenzione delle malattie cardiovascolari. Gli incontri saranno martedì 11 e mercoledì 12 febbraio p.v. dalle ore 17.00 alle ore 19.45 presso l’Aula Pescetti dell’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano – Regione Gonzole 10. “Promuovere modifiche degli stili di vita ed una maggiore consapevolezza della responsabilità di ognuno nella gestione del bene salute” è il motto lanciato da Laura Montagna, direttore f.f. della Struttura, e dai suoi collaboratori. Nel corso di queste serate si illustreranno le attività in atto presso la Cardiologia del San Luigi con particolare riferimento a: Studi Clinici in ambito cardiovascolare

Progetto Prevenzione

Fitwalking

Attività fisica adattata

Diagnostica e terapia della Cardiopatia Ischemica

Diagnostica e terapia delle Aritmie

Diagnostica e terapia dello Scompenso Cardiaco Si darà spazio alle domande del pubblico. A piccoli gruppi i partecipanti verranno accompagnati a visitare il laboratorio di Emodinamica ed Elettrofisiologia.

