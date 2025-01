Prevenzione della fragilità dell’anziano: l’A.O. Moscati attiva un ambulatorio geriatrico Avellino, 9 gennaio 2025 – Promuovere la salute e il benessere degli anziani, affrontando una delle sfide più importanti della geriatria: la prevenzione della fragilità. È stato attivato con questo obiettivo, nel plesso Landolfi di Solofra (Av) dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati, un ambulatorio dedicato alla promozione della salute e del benessere degli anziani. Organizzato dall’Unità operativa di Geriatria, diretta da Nicola Vargas, l’ambulatorio si propone di offrire un approccio multidimensionale della persona anziana, per valutare e gestire tutti i fattori di rischio legati alla fragilità. Attraverso programmi di intervento personalizzati, l’équipe medica, coordinata dal geriatra Federico Ruggiero, si concentra sulla prevenzione di complicanze e sul miglioramento della qualità della vita degli anziani e delle loro famiglie “La fragilità è una condizione comune nelle persone in età geriatrica – spiega Vargas – caratterizzata da una diminuzione delle riserve fisiologiche e da una maggiore vulnerabilità. Sono proprio i più fragili ad accedere numerosi e con maggiore frequenza al Pronto soccorso, perché la fragilità può portare a una serie di problemi, tra cui cadute e perdita di autonomia. Con questo ambulatorio intendiamo identificare precocemente i soggetti a rischio e fornire loro le risorse necessarie per mantenere un sano e attivo stile di vita”. L’ambulatorio geriatrico per la prevenzione della fragilità è aperto, al piano terra del plesso Landolfi, il terzo e quarto venerdì di ogni mese, dalle ore 8.30 alle 14.30, con prenotazione agli sportelli del Cup-ticket, sulla piattaforma del Cup unico regionale o nelle farmacie convenzionate. I pazienti saranno sottoposti, a seconda del caso, a test del cammino, visita nutrizionale e valutazione della non autosufficienza, con somministrazione di test delle funzioni esecutive, delle abilità visuo-spaziali e della memoria.

