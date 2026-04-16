Prevenzione del tumore del collo dell’utero, Pap test gratuiti all’ospedale Miulli

Bari, 16 aprile 2026 – In occasione della 11ª Giornata nazionale della salute della donna, promossa da Fondazione Onda – Ospedali Bollini Rosa, l’Ospedale Generale Regionale “F. Miulli” rinnova il proprio impegno nella tutela della salute femminile aderendo all’iniziativa nazionale che pone al centro informazione, prevenzione e cura in tutte le fasi della vita della donna.

All’interno di questo ampio programma, il Miulli organizza tre giornate di prevenzione dedicate allo screening del tumore del collo dell’utero, offrendo Pap test gratuiti nei giorni 22, 23 e 24 aprile, dalle ore 15.00 alle ore 20.00, presso gli Ambulatori di Ginecologia del Consultorio (piano zero).

L’iniziativa è promossa dalla U.O.C. di Ginecologia e Ostetricia, diretta dal dott. Francesco Legge, in collaborazione con la U.O.C. di Anatomia Patologica, diretta dal dott. Michele Troia, a conferma di un approccio multidisciplinare che rappresenta uno degli elementi chiave nella diagnosi precoce e nella gestione delle patologie oncologiche.

Il tumore del collo dell’utero rappresenta ancora oggi una delle principali patologie oncologiche prevenibili grazie allo screening. Il Pap test, esame semplice e non invasivo, consente infatti di individuare precocemente eventuali alterazioni cellulari, permettendo interventi tempestivi e aumentando significativamente le possibilità di cura.

Le attività saranno supportate da un’équipe ostetrica qualificata composta da Angela Monica Santamaria, Marina Santovito, Giuseppina Dambruoso, Federica Piscopo, Debora Vita Lanzolla, Bianca Grassi e Gaia Rimoli, professioniste impegnate non solo nell’esecuzione degli esami ma anche nell’accoglienza e nell’informazione delle pazienti.

Per accedere agli screening è necessaria la prenotazione tramite email all’indirizzo m.santamaria@miulli.it, indicando come oggetto: “Prenotazione PAP TEST nel giorno”. Nella mail va poi specificata la data di preferenza tra 22, 23 o 2 aprile.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio calendario dell’evento “Salute della Donna 2026” di Fondazione Onda, che coinvolge gli ospedali Bollini Rosa su tutto il territorio nazionale. Durante la settimana saranno offerti gratuitamente servizi clinico-diagnostici e informativi in numerose aree specialistiche, con l’obiettivo di diffondere una cultura della prevenzione sempre più consapevole e accessibile.

Con questi open days, l’Ospedale Miulli ribadisce il proprio ruolo di presidio sanitario attento ai bisogni del territorio e, in particolare, alla salute delle donne, promuovendo percorsi di prevenzione concreti e facilmente accessibili. Perché prendersi cura di sé è, prima di tutto, un gesto di responsabilità e di amore.