Prevenzione del tumore alla prostata, consulti gratuiti all’ospedale San Donato di Arezzo Arezzo, 17 marzo 2022 – L’Ospedale San Donato di Arezzo ha aderito alla “Open Weekend Onda”, promossa da Onda-Osservatorio nazionale, in occasione della Festa del Papà tra il 18 ed il 19 marzo, dedicata alla prevenzione e alla diagnosi precoce del tumore alla prostata. L’obiettivo è quello di sensibilizzare la popolazione verso una malattia che conta in Italia ogni anno circa 37mila nuove diagnosi, rappresentando il 19% di tutti i tumori maschili. Tra venerdì 18 e sabato 19 marzo 2022 lo staff multidisciplinare dell’Ospedale San Donato di Arezzo (oncologia, radioterapia, urologia) si dedicherà alla sensibilizzazione della popolazione su questa difficile malattia attraverso servizi gratuiti clinico-diagnostici, ambulatoriali. Venerdì 18 marzo: tra le 8.30 e le 12.30 visite urologiche ambulatoriali (prenotazione 0575 255342)

Sabato 19 marzo: tra le 9.00 e le 12.00 consulenze di specialisti in radioterapia e consulenze oncologiche per le neoplasie prostatiche (prenotazione 0575 254086)

