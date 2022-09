Prevenzione cardiovascolare: Truck Tour Banca del Cuore fa tappa in Sicilia, screening cardiologici gratuiti

Roma, 16 settembre 2022 – Da martedì 20 settembre arriva anche in Sicilia la straordinaria Campagna Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare “Truck Tour Banca del Cuore 2022” facente parte del più ampio Progetto Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare “Banca del Cuore“ per offrire a tutti i cittadini la possibilità di sottoporsi ad uno screening cardiologico completo e gratuito.

Il Progetto Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare Banca del Cuore, da sempre attivo per la prevenzione delle malattie cardiovascolari, riparte dopo due anni di sospensione obbligatoria per la grave pandemia che ci ha colpito e si mette gratuitamente a disposizione della popolazione con screening cardiologici gratuiti volti non solo alla prevenzione ma anche e soprattutto per aiutare la popolazione generale, e quella che ha sofferto il Covid-19, a scoprire eventuali effetti cardiologici, ancora misconosciuti e non evidenti sul proprio sistema cardiovascolare.

Catania sarà la prima tappa siciliana (a cui seguiranno in ordine Vittoria, Cefalù e Palermo) che ospiterà il Truck della Prevenzione da martedì 20 settembre a giovedì 22 settembre a piazza dell’Università dalle ore 9.00 alle ore 19.00 per offrire a tutti i cittadini la possibilità di sottoporsi a uno screening cardiologico completo e gratuito che comprende:

screening di prevenzione cardiovascolare comprensivo di esame elettrocardiografico e screening aritmico;

stampa dell’elettrocardiogramma con tutti i valori pressori e anamnestici presenti su Bancom Heart;

screening metabolico con il rilievo (estemporaneo) di 9 parametri metabolici con una sola goccia di sangue: Colesterolo Totale, Trigliceridi, Colesterolo HDL, Rapporto Colesterolo HDL/LDL, Colesterolo LDL, Colesterolo non HDL, Glicemia Fast, Emoglobina glicata e Uricemia;

stampa del profilo glicidico, lipidico, uricemico e del proprio rischio cardiovascolare;

consegna del kit di 19 opuscoli di prevenzione cardiovascolare realizzati dalla Fondazione per il Tuo cuore;

rilascio della card Bancom Heart attiva.

L’iniziativa è promossa dalla Fondazione per il Tuo cuore dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri.