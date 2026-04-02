Prevenzione cardiovascolare, tour della Croce Rossa nelle piazze italiane

Roma, 2 aprile 2026 – Tornano, per il terzo anno consecutivo, gli “Itinerari della salute” della Croce Rossa Italiana. In 18 nuove tappe, il tour di prevenzione cardiovascolare della CRI ha già iniziato il suo viaggio per l’Italia – in Emilia Romagna, Abruzzo, Sicilia, Calabria, Puglia, Lazio, Umbria, Liguria, Piemonte e Veneto – per portare nelle piazze la campagna di sensibilizzazione finalizzata a tutelare la salute del cuore con attività informative e screening gratuiti.

Venerdì 3 e sabato 4 aprile, la prevenzione si fermerà a L’Aquila: dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00, l’unità mobile della Croce Rossa Italiana, con a bordo i Volontari, personale sanitario e gli strumenti per effettuare esami elettrocardiografici ed ecografici, sarà a disposizione di coloro che vorranno saperne di più su come prevenire le patologie cardiovascolari e effettuare le misurazioni dei parametri necessari alla valutazione del rischio.

Ad oggi, i risultati della campagna di prevenzione cardiovascolare, iniziata nel 2024, hanno dimostrato l’efficacia dell’approccio proattivo promosso dalla Croce Rossa Italiana con più di 20.000 persone raggiunte attraverso la distribuzione di materiale informativo e 1.700 visite cardiologiche che hanno rilevato circa 260 casi di patologie cardiache.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ricorda che, in un solo decennio, le morti causate dalle malattie cardiovascolari sono quasi raddoppiate e che queste patologie sono responsabili di una morte prematura su 5, più del cancro e delle malattie respiratorie croniche messe insieme. Ma sappiamo che molti decessi per malattie cardiache e ictus possono essere prevenuti attraverso un monitoraggio periodico delle condizioni di salute, un migliore accesso alle cure e più opportunità di adottare stili di vita più sani.

Effettuare screening che prevedano la misurazione dei principali parametri cardiovascolari, con la valutazione del rischio correlato a patologie del sistema cardio-circolatorio, diventa quindi molto importante, perché permette di agire prima che sopraggiungano dei sintomi.

Per rendere normale e ordinaria questa azione preventiva è fondamentale raggiungere le persone all’interno della loro routine quotidiana, ed è per questa ragione la Croce Rossa Italiana ha deciso di portare la prevenzione in piazza con il progetto “Itinerari della Salute”.