Prevenzione cardiovascolare, esami e visite gratuite all’Aou di Sassari

L’Aou di Sassari con la Cardiologia clinica e interventistica, partecipa al progetto nazionale di prevenzione cardiovascolare secondaria delle Fondazione per il Tuo cuore. La campagna è rivolta a pazienti che hanno avuto una sindrome coronarica acuta (Sca) o una rivascolarizzazione coronarica

Sassari, 27 settembre 2021 – L’Aou di Sassari, con la struttura complessa di Cardiologia clinica e interventistica, il 29 settembre (Giornata mondiale del cuore) aderirà alla campagna di prevenzione nazionale “Non dimenticare il Tuo cuore”.

Il progetto di prevenzione cardiovascolare secondaria, ideato e promosso dalla Fondazione per il Tuo cuore – HCF Onlus, prevede una serie di check-up cardiologici gratuiti a pazienti che hanno avuto una sindrome coronarica acuta (Sca) o una rivascolarizzazione coronarica.

Secondo i dati a disposizione degli organizzatori della campagna di prevenzione, in Italia ogni anno ci sono oltre 130.000 pazienti che subiscono un infarto miocardico o una Sca e più del 20% di questi accusa un secondo infarto o Sca entro i 12 mesi. Questo – spiegano dalla Fondazione per il Tuo Cuore – è dovuto principalmente al fatto che nonostante sia raccomandata un’attenta rivalutazione della situazione clinica dei pazienti a 12 mesi, questa è spesso disattesa e molti pazienti non solo non effettuano il controllo ma sospendono anche i trattamenti cardioattivi.

“È importante richiamare questi pazienti – afferma il direttore della Cardiologia dell’Aou di Sassari, dott. Gavino Casu – perché devono necessariamente effettuare una visita specialistica e impostare una gestione appropriata della loro situazione clinica a due anni dall’evento. Ecco perché metteremo a disposizione la nostra struttura e i nostri specialisti. Inoltre, se dovesse rendersi necessario, potremo anche attivare visite e consulenze da remoto”.

La struttura al secondo piano del Santissima Annunziata, tra il 29 settembre e il 30 novembre, effettuerà un numero massimo di 45 visite – 15 al mese – a pazienti che saranno selezionati dalla Fondazione, che hanno avuto un infarto miocardico o una rivascolarizzazione nell’ultimo anno e sono prossimi alla scadenza del piano terapeutico.

Le visite, che saranno erogate in aggiunta all’attività quotidiana nelle strutture dell’Aou e si svolgeranno in base al calendario ben preciso.

A questi pazienti saranno offerte visite o consulenze cardiologiche gratuite, oltre a un elettrocardiogramma, con check-up di controllo e rivalutazione.

I pazienti saranno reclutati dalla Fondazione attraverso le prenotazioni fatte al numero verde 800 05 22 23.