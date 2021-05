Policlinico San Martino, secondo trapianto di fegato dopo la riattivazione del servizio

Genova, 28 maggio 2021 – È avvenuto ieri il secondo trapianto di fegato, dopo il primo risalente al 7 maggio scorso seguito alla ripartenza dell’attività del Centro Trapianti di Fegato operativo presso il nostro Policlinico, effettuato integralmente dalle nostre equipe. Il fegato apparteneva a profilo residente in Liguria. Così come il ricevente è un cittadino ligure, di 63 anni. Il decorso post-operatorio risulta favorevole.

La continuità su questo genere di trapianto rappresenta un passo importante, che certifica il successo della scelta e del percorso intrapreso dal Policlinico e da Regione Liguria. Contestualmente si informa, in previsione dell’attivazione degli interventi dedicati ai trapianti di cuore, che i professionisti sono in fase di aggiornamento e formazione presso le strutture dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino.

“Con l’intervento di oggi lanciamo un altro segnale importante – sottolinea il Direttore Generale del Policlinico San Martino Salvatore Giuffrida – stiamo infatti dando continuità a precise indicazioni ricevute dalla presidenza di Regione Liguria circa i trapianti, un servizio di alto livello per la cittadinanza. Malgrado le risorse attive nella cura del Covid e nel percorso vaccinale, il Policlinico è fortemente concentrato nella cura dei cittadini, a cui adesso ci dedicheremo per un’ulteriore campagna di sensibilizzazione circa l’importanza della donazione, senza la quale non sarebbe possibile migliorare l’aspettativa di vita di pazienti come chi, oggi e a 63 anni, ha affidato il suo futuro al dottor Andorno e alle altre equipe coinvolte, che hanno risposto presente, con tempismo e straordinaria efficacia”.