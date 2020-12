Policlinico di Sant’Orsola attiva progetto PRONTO per le pazienti oncologiche, con linea telefonica dedicata

Bologna, 30 novembre 2020 – Una linea telefonica dedicata, presso il Centro Addarii del Policlinico di Sant’Orsola-Malpighi, tutti i giorni dell’anno dalle 8.00 alle 22.00, in grado di rispondere alle donne con neoplasia al seno o ginecologica.

Il progetto PRONTO, attivo da domani e in fase sperimentale per una durata di tre mesi, è rivolto alle pazienti seguite dal Day Hospital Oncologia Medica Addarii del Policlinico di S. Orsola ed è gestito dall’équipe di medici oncologi della struttura per dare risposte e consigli alle pazienti anche al di fuori delle consuete fasce orarie.

“Questa linea telefonica vuole essere uno strumento in più per le pazienti che si devono confrontare con patologie oncologiche – spiega Claudio Zamagni, direttore dell’Oncologia Medica Addarii del Policlinico S. Orsola – si tratta di un punto di riferimento per domande o chiarimenti urgenti per i quali non si possa attendere la visita o l’accesso programmato presso il reparto. Il servizio nasce per aiutare ad affrontare con più consapevolezza e tranquillità dubbi e timori relativi alle cure e ai possibili effetti collaterali, grazie al confronto con l’équipe di medici oncologi della struttura”.

La proposta di istituire un numero telefonico dedicato alle neoplasie tipicamente femminili è arrivata dall’associazione bolognese Loto Onlus, che si occupa nello specifico di fornire sostegno alle donne che hanno sviluppato un tumore dell’ovaio, aiutando le pazienti e operando perché ci sia sempre più informazione su questa patologia che vede, a livello nazionale, circa 5.300 nuovi casi l’anno, di cui 400 in Emilia-Romagna. L’utilità di una linea telefonica dedicata è emersa da un questionario di valutazione realizzato dall’associazione Loto, a cui hanno risposto le pazienti del Day Hospital Oncologia Medica Addarii.

“Le donne sentivano il bisogno di essere rassicurate in caso di dubbi e incertezze nella gestione quotidiana della propria patologia – spiega Sandra Balboni, presidente Loto Onlus – e questo è un supporto concreto per aiutarle ad affrontare i timori sulle cure e gli effetti collaterali. Un aiuto che arriva direttamente dallo staff dell’Oncologia Medica Addarii-Zamagni che ringrazio di cuore perché fornisce una garanzia ulteriore: le donne che chiamano, infatti, sanno che a rispondere saranno i medici del reparto, quotidianamente a contatto con questo tipo di problematiche, estremamente specializzati e competenti”.

Il progetto PRONTO, nato dalla collaborazione tra Loto Onlus e il Policlinico S. Orsola, ha il patrocinio della Regione Emilia-Romagna.