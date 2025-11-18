Pneumologi ospedalieri, Raffaele Scala alla guida di AIPO

Dott. Raffaele Scala

Arezzo, 18 novembre 2025 – È il dott. Raffaele Scala il nuovo presidente nazionale di AIPO/ITS/ETS, l’Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri che raccoglie più di 1.400 soci in tutto il territorio nazionale.

Il direttore della UOC Pneumologia e Utip dell’ospedale di Arezzo è stato eletto nel corso del XXVI Congresso nazionale di Pneumologia che si è tenuto a Verona dal 14 al 16 novembre scorso. Raffaele Scala assumerà la guida di AIPO il 1 gennaio 2026 e rimarrà in carica per due anni.

“Per me è un onore ricoprire questo incarico – dichiara Raffaele Scala – Fra i miei obiettivi c’è quello di proseguire nel solco tracciato da chi mi ha preceduto puntando sulla formazione continua dei giovani medici, che nella nostra associazione costituiscono un gruppo consistente”.

“Focalizzare l’attenzione sui giovani e sulla loro formazione è strategico per non perdere risorse umane e professionali – prosegue Scala – I giovani sono il nostro futuro ed è su questo che dobbiamo puntare, motivandoli e formandoli adeguatamente per svolgere la professione nel migliore dei modi”.

“Tra gli altri obiettivi ci sono quelli di rafforzare il percorso della certificazione delle competenze dello Pneumologo, la Scuola di Formazione Permanente, il Centro Studi, la editoria e i rapporti con le istituzioni politiche ministeriali e regionali. Oggi le malattie respiratorie sono in continuo aumento e la figura dello pneumologo è fondamentale per farvi fronte in modo adeguato ed efficace”, conclude il dott. Scala.