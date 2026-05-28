Più si interagisce, più cresce il conflitto: il vero rischio delle missioni estreme è la convivenza

Uno studio internazionale condotto presso la Concordia Station in Antartide mostra che la convivenza prolungata in ambienti estremi può rappresentare un fattore di rischio per il benessere individuale e le dinamiche di gruppo. In questi contesti aumentano solitudine e conflitti interpersonali, mentre diminuisce la coesione tra le persone e i team tendono a frammentarsi secondo logiche di omofilia sociale, con possibili implicazioni per il successo di missioni analoghe a quelle spaziali di lunga durata

Torino, 28 maggio 2026 – Non è solo l’isolamento dal resto del mondo, ma anche la convivenza forzata in spazi ristretti a rappresentare una delle sfide più critiche per l’equilibrio mentale e relazionale degli equipaggi nelle missioni estreme.

È quanto emerge da uno studio condotto dai ricercatori di ISI Foundation (Fondazione Istituto per l’Interscambio Scientifico, Torino) in collaborazione con diverse istituzioni scientifiche europee (Università di Berna; Università di Zurigo; Università Lusófona a Lisbona; Universidad Complutense a Madrid; Università di Melbourne in Australia; Università di Würzburg in Germania), con il supporto dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA).

Il team di ricerca ha monitorato un equipaggio composto da 12 persone, prevalentemente italiani e francesi, che per 10 mesi hanno vissuto presso la stazione antartica Concordia, un ambiente isolato e ostile, analogo a quello delle missioni spaziali.

Lo studio è stato pubblicato da PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA), una delle riviste più prestigiose al mondo. Pur basandosi su un campione limitato e su un singolo equipaggio, lo studio fornisce nuovi elementi sulle dinamiche psicosociali in ambienti estremi come le missioni spaziali. I risultati mostrano un progressivo deterioramento del clima sociale: con il passare dei mesi aumentano i sentimenti di solitudine, la diffidenza e i conflitti interpersonali, mentre diminuiscono la coesione del gruppo e la percezione della performance individuale.

Il dato più sorprendente riguarda il ruolo delle interazioni sociali: l’intensificarsi dei contatti tra i membri del team non si traduce necessariamente in maggiore supporto. La vicinanza sembra di fatto amplificare tensioni e incomprensioni, il che significa che una maggiore frequenza delle interazioni è associata a più alti livelli di conflittualità, che riducono di fatto la coesione del gruppo. I dati suggeriscono inoltre un possibile circolo vizioso: la solitudine aumenta la diffidenza, che a sua volta alimenta tensioni, rafforzando ulteriormente il senso di isolamento e indebolendo il sostegno collettivo. In alcuni casi, i membri più “connessi” del gruppo risultano anche i più esposti ad attriti e pressioni sociali.

Il laboratorio estremo dell’Antartide

La stazione Concordia, situata sul Dome C dell’altopiano antartico orientale e gestita dall’Institut Polaire Français Paul-Émile Victor (IPEV) e dal Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA), è uno dei luoghi più isolati e ostili del pianeta. Con temperature che possono scendere fino a -80°C e un’altitudine di oltre 3.000 metri, che comporta una cronica carenza di ossigeno, rappresenta un ambiente unico per studiare il comportamento umano in condizioni estreme.

Durante l’inverno polare, che dura circa nove mesi, la base resta completamente isolata: nessun volo o spedizione può raggiungerla. Questa condizione di confinamento prolungato rende Concordia un banco di prova ideale per comprendere come piccoli gruppi di persone reagiscono a situazioni simili a quelle delle future missioni verso la Luna o Marte, dove l’autosufficienza e la cooperazione saranno essenziali.

Sensori e psicologia: cosa succede quando si vive sempre insieme

Per osservare le dinamiche di gruppo in modo oggettivo, secondo parametri quantitativi, i ricercatori hanno utilizzato sensori di prossimità indossabili per registrare automaticamente la prossimità e le interazioni tra i membri dell’equipaggio. Questa tecnologia ha permesso di integrare i dati dei questionari con informazioni comportamentali continue, offrendo un quadro dettagliato delle relazioni quotidiane. È emerso così un paradosso: mentre le interazioni sociali tendevano ad aumentare nel tempo, la qualità delle relazioni peggiorava.

Parallelamente, i partecipanti hanno riportato un aumento dei sentimenti di solitudine e diffidenza, ovvero la sensazione di essere osservati o oggetto di conversazioni da parte degli altri membri del gruppo, segnali di un progressivo stress psicologico riscontrabile nonostante l’equipaggio fosse stato accuratamente selezionato e preparato alla missione.

Team sempre più divisi

Un altro elemento rilevante riguarda la struttura delle relazioni sociali. Con il passare dei mesi, il gruppo ha mostrato una crescente tendenza a organizzarsi in sottogruppi, spesso divisi per lingua parlata o nazionalità. Questa dinamica, comune nei contesti di stress, può portare a una frammentazione del team e ridurre la collaborazione complessiva. In ambienti estremi, dove la cooperazione è fondamentale per la sicurezza e il successo delle missioni, si tratta di un rischio potenzialmente critico.

Dall’Antartide a Marte: la sfida è umana

I risultati dello studio hanno implicazioni che vanno ben oltre il contesto antartico. Le future missioni spaziali di lunga durata esporranno gli equipaggi a condizioni simili di isolamento e confinamento. La ricerca suggerisce che non sia tanto la distanza dalla Terra a rappresentare il principale fattore di stress, quanto la convivenza prolungata in spazi ristretti. Una condizione che può innescare un circolo di tensioni, diffidenza e conflitti, con effetti negativi sul benessere individuale e sul funzionamento del gruppo.

Per questo motivo, le agenzie spaziali stanno iniziando a considerare sempre più importante il monitoraggio continuo delle dinamiche psicosociali degli equipaggi, anche attraverso strumenti tecnologici avanzati come i sensori indossabili. La sfida, tuttavia, non è solo tecnologica. Come evidenzia questo studio, arrivare su Marte richiederà non soltanto sistemi avanzati e infrastrutture adeguate, ma anche la capacità di gestire nel tempo le relazioni umane. Perché, nello spazio come sulla Terra, il vero limite potrebbe essere proprio la convivenza.

“Lo studio mostra che, in contesti estremi caratterizzati da isolamento prolungato e convivenza forzata – come le basi antartiche o le future missioni spaziali – stare continuamente insieme non significa necessariamente sentirsi più uniti – spiegano i ricercatori di ISI Foundation, Ciro Cattuto e Lorenzo Dall’Amico – Abbiamo osservato che, col tempo, aumentano tensioni, isolamento percepito e frammentazione sociale nei gruppi. Le tecnologie pervasive per quantificare i comportamenti umani, come i sensori di prossimità indossabili, permettono di misurare queste dinamiche in modo continuo e oggettivo, offrendo nuovi strumenti per progettare equipaggi più resilienti e strategie di prevenzione dei conflitti”.

(foto: Jessica Studer)