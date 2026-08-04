Più precisione, meno invasività: al Policlinico di Milano arrivano due nuovi robot per una chirurgia sempre più avanzata

Milano, 4 agosto 2026 – Il Policlinico di Milano accelera sul fronte dell’innovazione e rafforza il proprio ecosistema di chirurgia avanzata con l’arrivo di due nuovi sistemi robotici di ultima generazione provenienti dalla Cina, destinati a entrare progressivamente in attività e a confluire nel nuovo HUB Chirurgico, con l’apertura del Padiglione Sforza.

Il Policlinico è il primo ospedale pubblico in Italia a introdurre queste piattaforme robotiche di nuova generazione, confermando la propria vocazione a esplorare le soluzioni più innovative disponibili a livello internazionale e ad aprirsi a nuovi mercati tecnologici emergenti.

La chirurgia robotica sta vivendo una fase di profonda evoluzione. Accanto agli operatori storicamente presenti sul mercato stanno emergendo nuovi protagonisti internazionali, in particolare asiatici, che investono in ricerca, sviluppo e ingegneria avanzata. In questo scenario il Policlinico di Milano sceglie di ampliare il proprio orizzonte tecnologico, cogliendo le opportunità offerte da un mercato sempre più aperto e competitivo.

I nuovi sistemi si affiancheranno alle piattaforme robotiche già presenti in Ospedale e contribuiranno allo sviluppo del nuovo polo chirurgico del Padiglione Sforza, dove 26 sale operatorie integreranno robotica, imaging avanzato, chirurgia mininvasiva e tecnologie digitali in un ambiente progettato per la massima innovazione clinica.

I robot saranno impiegati negli ambiti in cui la chirurgia robotica è già consolidata – dalla chirurgia addominale all’urologia, dalla ginecologia alla chirurgia toracica ed epatica – ampliando la capacità operativa e rendendo più accessibile una tecnologia che rappresenta una delle principali direttrici di sviluppo della chirurgia moderna.

Luigi Boni, Direttore della Chirurgia Generale e Mininvasiva dell’Ospedale e Professore Ordinario di Chirurgia all’Università degli Studi di Milano, sottolinea il valore clinico delle nuove piattaforme con particolare competenza poiché ha sperimentato questi dispositivi in fase di produzione come membro del panel di esperti internazionali: “La chirurgia robotica consente al chirurgo una visione estremamente dettagliata del campo operatorio e una maggiore precisione dei movimenti. Questo può tradursi in interventi più controllati, una gestione più accurata dei tessuti e un recupero più favorevole per il paziente. Le nuove piattaforme introducono inoltre funzionalità evolute nella qualità delle immagini e nella fluorescenza intraoperatoria, strumenti che aiutano l’equipe chirurgica durante l’intervento. I sistemi sono predisposti anche per futuri sviluppi nella telechirurgia, nell’integrazione digitale e nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale come supporto al chirurgo, sempre sotto il controllo del team clinico”.

Il Policlinico dispone già di équipe con una consolidata esperienza nella chirurgia robotica e continuerà a investire nella formazione e nello sviluppo professionale, perché l’innovazione produce valore solo quando incontra competenze cliniche di alto livello. E risponde alla domanda cosa cambia per il paziente?

“L’innovazione, infatti, non è un obiettivo in sé, ma uno strumento per migliorare concretamente la qualità delle cure – dichiara Matteo Stocco, Direttore Generale del Policlinico di Milano – L’arrivo di queste piattaforme conferma la volontà del Policlinico di guardare alle migliori tecnologie disponibili nel mondo, con l’obiettivo di per offrire ai professionisti strumenti sempre più efficaci e ai pazienti le migliori opportunità di cura”.

La direzione è quindi tracciata: costruire un ospedale in cui innovazione e cura crescano insieme, mettendo al centro il paziente e il valore delle persone che ogni giorno trasformano la tecnologia in salute.