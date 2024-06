Pisa presiede la Conferenza europea di Radiologia interventistica oncologica

Pisa, 5 giugno 2024 – Aou pisana protagonista in Spagna, alla conferenza europea di Radiologia interventistica oncologica (Ecio-European conference of interventional oncology) 2024 tenutasi di recente a Palma di Maiorca, con oltre un migliaio di radiologi interventisti da tutto il mondo. A presiedere il comitato scientifico Laura Crocetti, associato di Radiodiagnostica all’Università di Pisa nonché radiologa in servizio nella Radiologia interventistica dell’Aou pisana.

Il programma, esaustivo di tutta la vasta gamma di trattamenti di radiologia interventistica a indirizzo oncologico oggi disponibili e in continua evoluzione, includeva strategie combinate per l’epatocarcinoma, l’immuno-oncologia, la radiologia interventistica oncologica pediatrica e un corso base sull’ablazione dei tumori renali e surrenalici.

Il ruolo del radiologo interventista nei Gom-Gruppi oncologici multidisciplinari e il lavoro di squadra multidisciplinare, da tempo fiore all’occhiello di Unipi/Aoup, sono stati al centro del congresso, che ha coinvolto anche molti altri specialisti tra oncologi, epatologi, chirurghi e radioterapisti.

La Ecio ha inoltre incontrato sia la Esot-Società europea per i trapianti d’organo sia la Estro-Società europea di radioterapia e oncologia e si è tenuta una serie di sessioni dal titolo: “Perché un radiologo interventista dovrebbe essere presente nel gruppo oncologico multidisciplinare” con focus sul trattamento dell’epatocarcinoma, del tumore polmonare e renale e delle metastasi da tumore del colon-retto.

“La multidisciplinarietà unita alla possibilità di accesso a tutte le terapie oncologiche, sistemiche e locoregionali (interventistiche, radioterapiche, chirurgiche) – dichiara Laura Crocetti – rappresentano la chiave del successo nella cura dei pazienti oncologici. L’esperienza in questo ambito nella realtà pisana è vastissima e consolidata. È stato un vanto per me portarla in ambito europeo e poter partecipare in prima persona all’organizzazione scientifica di questo evento che è stato davvero di grande successo”.

Hanno partecipato per l’Aou pisana anche Elena Bozzi (Radiologia interventistica), Gianluca Masi e Veronica Conca (Oncologia 2), Matteo Ghilli (Senologia).