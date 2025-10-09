Piede diabetico, l’Aou pisana si conferma eccellenza mondiale: conclusa la 16ª edizione del corso internazionale

Pisa, 9 ottobre 2025 – Si è tenuto nei giorni scorsi il Pisa International Diabetic Foot Course, appuntamento formativo internazionale giunto oramai alla sedicesima edizione, organizzato da Alberto Piaggesi, direttore della Sezione dipartimentale Piede diabetico e dalla sua equipe, che ha accolto come da tradizione a Pisa più di 40 tra diabetologi, chirurghi e podiatri provenienti da ogni parte del mondo. Quest’anno i partecipanti arrivavano da 16 Paesi: dagli Stati Uniti a Taiwan, dalla Finlandia al Messico.

“Pisa è ormai diventato un centro di riferimento accreditato a livello internazionale – dichiara Piaggesi – perché il Pisa DF Course richiama ogni anno professionisti da tutto il mondo che si occupano di complicanze del diabete mellito a carico degli arti inferiori. Questo a testimonianza del fatto che il lavoro multidisciplinare che si svolge in Aou pisana è apprezzato e riconosciuto. Nel corso degli anni abbiamo infatti formato più di 400 persone che vedono nell’Aou pisana la possibilità di un aggiornamento continuo e necessario su questa complessa e devastante patologia”.