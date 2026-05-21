Piano Prevenzione 2026-2031, Cittadinanzattiva: “Un passo avanti, ora le Regioni lo traducano in azioni concrete”

Roma, 21 maggio 2026 – Contrasto alle disuguaglianze fra i cittadini e sui territori, partecipazione attiva dei cittadini e delle organizzazioni civiche, presa in carico delle cronicità e centralità della persona, sicurezza e promozione della salute nelle scuole. Sono questi alcuni dei pilastri fondamentali del nuovo Piano nazionale Prevenzione 2026/2031 appena approvato.

“L’approvazione oggi in Conferenza Stato Regioni è una buona notizia per i cittadini, perché a nostro parere è un segnale positivo di quel patto fra istituzioni, nazionale e territoriali, che da tempo stiamo chiedendo a gran voce come imprescindibile per il rilancio del nostro Servizio sanitario nazionale. Apprezziamo inoltre l’idea di fondo di questo Piano nei cui pilastri fondamentali ritroviamo una sinergia rispetto ad alcune delle nostre principali politiche e attività, come la prospettiva della One Health, la salute in tutti i luoghi, le scuole come luogo di salute, il riferimento alle politiche sui primi mille giorni”.

A dirlo Anna Lisa Mandorino, segretaria generale di Cittadinanzattiva, che aggiunge: “Il Piano inoltre introduce un sistema di monitoraggio più stringente per documentare lo stato di avanzamento delle Regioni rispetto agli obiettivi previsti dallo stesso da qui al 2031 e questo ci sembra particolarmente indicativo perché crea un collegamento diretto rispetto ai Lea”.

“Ci colpisce inoltre il focus innovativo sui primi mille giorni rappresentato nel Piano come una finestra di opportunità irripetibile per costruire la salute futura e per azzerare le disuguaglianze di partenza – conclude Mandorino – Ora la palla passa alle Regioni, che dovranno tradurre queste direttrici in Piani Regionali della Prevenzione concreti entro il 30 novembre 2026. Come Cittadinanzattiva vigileremo affinché l’approccio intersettoriale previsto dal Piano diventi una garanzia esigibile per tutti i bambini e i genitori in Italia, indipendentemente dalla loro condizione socio-economica o dalla Regione in cui vivono”.