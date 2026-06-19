Pesticidi, l’allarme dei ricercatori europei: “L’Omnibus rischia di indebolire i controlli ambientali”

Uno studio pubblicato su Science, con il contributo dell’Università di Torino, analizza le conseguenze del nuovo pacchetto “Omnibus” europeo sulla regolamentazione dei pesticidi

Torino, 19 giugno 2026 – Un gruppo di 29 ricercatori provenienti da 20 istituzioni europee, tra cui l’Università di Torino, ha pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Science un’analisi che mette in guardia sugli effetti del recente “Omnibus Simplification package”, proposto dalla Commissione Europea il 16 dicembre 2025, finalizzato a semplificare le procedure di autorizzazione dei pesticidi nell’Unione Europea.

La proposta della Commissione Europea nasce con l’obiettivo di ridurre i tempi e i costi burocratici legati all’approvazione dei prodotti fitosanitari, attualmente disciplinata dal Regolamento 1107/2009. Secondo gli autori dello studio, tuttavia, le modifiche proposte – tra cui l’approvazione a tempo indeterminato per la maggior parte delle sostanze attive, l’ampliamento dei periodi di smaltimento delle scorte per prodotti non rinnovati e la riduzione degli obblighi di documentazione per i prodotti di biocontrollo – rischiano di aggravare le criticità già presenti nel sistema attuale, piuttosto che risolverle.

I ricercatori sottolineano come l’attuale sistema di valutazione del rischio presenti già diverse lacune: numerosi organismi non target, come anfibi, rettili, pipistrelli e impollinatori selvatici, non vengono adeguatamente considerati nelle valutazioni preventive, e gli effetti comportamentali e combinati di più pesticidi utilizzati contemporaneamente sugli stessi terreni non sono presi in considerazione.

Lo studio propone un percorso alternativo per coniugare la riduzione degli oneri burocratici con un innalzamento degli standard di tutela ambientale. Tra le proposte: aumentare la trasparenza degli studi regolatori attraverso la pubblicazione open access dei dati; predisporre un sistema di monitoraggio sistematico post-autorizzazione dell’uso e contaminazione dei pesticidi e dei loro effetti sul territorio; connettere i risultati delle attività di monitoraggio sul campo e le future valutazioni del rischio.

Secondo i ricercatori, investimenti relativamente modesti – l’EFSA stima in circa 15 milioni di euro il costo per smaltire l’arretrato ed efficientare le valutazioni future – permetterebbero di superare i ritardi attuali valorizzando le tutele per la salute umana e per la biodiversità.

Tra gli autori dello studio figura il prof. Simone Tosi del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA) dell’Università di Torino, che ha contribuito all’analisi delle ricadute della proposta sulla salute degli impollinatori e sugli equilibri degli ecosistemi agricoli.

“La semplificazione delle procedure non deve avvenire a discapito del rigore scientifico. La scienza evolve continuamente e, per questo, la valutazione del rischio ambientale deve essere in grado di integrare nuove conoscenze sugli impollinatori, sulla biodiversità e sulla salute degli ecosistemi. Quando le rivalutazioni diventano meno sistematiche e si riduce il sostegno alla ricerca indipendente, aumenta il rischio che effetti avversi e problemi emergenti vengano individuati troppo tardi, come è già accaduto in passato, dal DDT ai più recenti neonicotinoidi. Una regolamentazione efficace non rappresenta un ostacolo al progresso: al contrario, sistemi di valutazione robusti possono favorire lo sviluppo di pratiche agricole più sostenibili. È quindi possibile semplificare le procedure, ma senza indebolire ulteriormente le tutele ambientali e la capacità di proteggere biodiversità, impollinatori e salute umana”, dichiara Simone Tosi.