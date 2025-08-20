Perdite ematiche in menopausa, ecco i campanelli d’allarme da non sottovalutare

Milano, 20 agosto 2025 – La comparsa di improvvise perdite di sangue in menopausa (rosso vivo, rosso intenso o di colore scuro) è spesso fonte di preoccupazione, di ansia e di disorientamento. La dott.ssa Greta Garofalo, ginecologa di Humanitas Mater Domini, spiega cosa sono e da cosa possono dipendere.

Cosa sono le perdite ematiche in menopausa?

Nella fase iniziale della perimenopausa, quando la donna manifesta i primi sintomi del passaggio dall’età fertile al climaterio, è possibile che, anche se le mestruazioni sono già cessate, si verifichino delle perdite di sangue, solitamente di colore scuro (marrone), in altri di colore rosso vivo o rosso intenso. Queste vengono definite “spotting in menopausa” e possono comparire anche dopo 12 mesi dall’ultimo ciclo.

Quando preoccuparsi per le perdite ematiche in menopausa?

È importante sottolineare che queste perdite ematiche non sono considerate normali se si verificano dopo 12 mesi dall’ultimo ciclo mestruale, momento in cui la donna è tecnicamente entrata in menopausa. In questi casi è importante consultare un ginecologo per escludere patologie gravi. Anche le perdite ematiche “eccessive”, sia in durata sia in quantità, durante la fase di transizione perimenopausale, devono essere valutate attentamente.

Quali sono le cause delle perdite ematiche in menopausa?

Tra le cause più comuni di perdite di sangue in menopausa ci sono:

Atrofia Vulvo Vaginale : è una delle cause più frequenti di perdite ematiche in menopausa ed interessa il 50% delle donne dopo i 50 anni. Questa condizione, spesso sottovalutata, è nota anche come vaginite atrofica. I sintomi includono: secchezza vaginale, dolore durante i rapporti sessuali, bruciore e prurito. Le perdite ematiche possono manifestarsi subito dopo o nei giorni seguenti un rapporto sessuale, come conseguenza della ridotta lubrificazione e della fragilità dei tessuti.

: le alterazioni nel pH vaginale e nella flora batterica durante la menopausa possono portare a sanguinamenti. Terapie ormonali: spesso prescritte per alleviare i sintomi della menopausa, possono essere associate a perdite ematiche come effetto collaterale. Questo può accadere specialmente se il dosaggio degli ormoni è troppo elevato o se l’assorbimento non avviene in modo corretto.

Durante la menopausa o la perimenopausa, la comparsa di perdite ematiche può essere la spia di patologie lievi e benigne, facilmente diagnosticabili durante una visita ginecologica con un esame pelvico ed ecografico ed efficacemente trattabili con terapie specifiche. Si tratta di:

Polipi endometriali : sono formazioni benigne che si sviluppano nell’endometrio, lo strato interno dell’utero. Questi polipi possono comparire nella fascia pre-menopausale (40-50 anni) e più raramente in menopausa. Sebbene siano asintomatici possono causare perdite di sangue. La diagnosi di polipi endometriali si esegue tramite una visita ginecologica con ecografia pelvica.

Anche in questo caso, un esame pelvico può portare ad una diagnosi certa e precoce che è importantissima, poiché si ritiene che l’iperplasia endometriale possa evolvere in tumore.

Patologie più gravi legate a un sanguinamento anomalo possono essere: