Percorso nascita, filo diretto con le ostetriche. Attivato Numero Verde all’Aou pisana

Pisa, 27 aprile 2020 – Da oggi, 27 aprile, è attivo il numero verde 800.086952 del servizio “Filo diretto con le ostetriche”, cui le future mamme o le donne che hanno appena partorito possono telefonare (dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00) per tutte le informazioni relative alla nuova organizzazione dei servizi del percorso nascita – necessaria a causa dell’epidemia da Covid-19 – ma, sopratutto, per ricevere supporto su tutti i quesiti legati alla gravidanza, al parto e all’allattamento.

Il “Filo diretto con le ostetriche” da molti anni è ormai un punto di riferimento per tutte le mamme per approfondire le conoscenze sull’evento nascita. In questa fase il servizio è stato giocoforza rimodulato trasformandosi in counseling telefonico per rispondere a tutte le domande delle donne che hanno bisogno, quanto mai in questo periodo di difficoltà e timore, di ottenere risposte continue e rassicuranti.