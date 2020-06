Per i medici turnazioni stressanti, OMS: “La pandemia futura riguarderà la salute mentale”

Roma, 18 giugno 2020 – “I nostri colleghi se hanno bisogno di aiuto lo chiedono. Al momento i medici sono ancora immersi nella gestione della pandemia, ma in autunno dovremo invece aspettarci un aumento di richieste di sostegno psicologico”. A dirlo è Maria Rosa Scalise, coordinatrice della commissione ‘Salute Mentale’ dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri (OMCeO) di Roma e provincia, nonché coordinatrice del gruppo di lavoro “Curiamo chi cura e rischia la vita”, formato da 85 psichiatri e psicoterapeuti attivi dai primi di aprile.

“I medici che hanno lavorato nell’emergenza stanno continuando a farlo, sia nell’ambito Covid che post Covid, con turnazioni anche di due volte al giorno”. Scalise è iscritta “a vari gruppi di supporto e i colleghi più attivi parlano soprattutto di turni difficili e stressanti. Anche coloro che si sono ammalati”.

La tendenza, quindi, nella tenuta psicologica degli operatori sanitari in questi ultimi mesi “è stata quella di tenersi le paure per sé – spiega la consigliera OMCeO Roma – per questo motivo condivido l’allarme lanciato i primi di maggio dal direttore generale dell’OMS: la vera pandemia sarà quella futura e riguarderà la salute mentale”.

Secondo la psichiatra, infatti, “con il calo dei contagi e il ritorno ad una ‘pseudo normalità’, i medici potranno iniziare a condividere le paure vissute nei mesi dell’emergenza, l’ansia di morte e di veder morire le persone”.

Ad oggi la Fnomceo fa sapere che i medici deceduti per Coronavirus sono stati circa 170 a livello nazionale. “Davvero tanti – commenta Scalise – ed è difficile per un collega vedere che tra i medici caduti nel corso dell’epidemia di Covid-19 c’erano persone che conosceva. La pandemia è un evento fortemente stressante, a cui seguirà, come da nosografia psichiatrica, un disturbo post traumatico da stress causato anche dal continuo confronto con la morte. Queste problematiche verranno a galla quando finirà la vera emergenza e inizierà una vita più o meno normale. L’OMCeO Roma è attrezzato per affrontarle – conclude la consigliera – e spero che il gruppo di lavoro rimarrà attivo per tutto il 2020”.

(fonte: Agenzia Dire)