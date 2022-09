Patologie delle vie aeree e respiratorie nel bambino. Convegno internazionale all’IRCCS Gaslini Genova, 7 settembre 2022 – Si terrà il 9-10 settembre 2022 presso l’AC Hotel il convegno organizzato dall’Istituto Giannina Gaslini “EPAS – European Paediatric Airway Symposium”: due giornate interamente dedicate alla gestione, diagnosi e trattamento delle patologie delle vie aeree e respiratorie nel bambino. Trenta esperti provenienti da tutto il mondo presenteranno le novità scientifiche sulle vie aeree pediatriche e, in sei “stazioni”, offriranno ai discenti l’opportunità di conoscere le tecniche e i materiali più innovativi e di esercitarsi su manichini ad alta fedeltà. Dott. Nicola Disma Il comitato scientifico, costituito dal prof. R. Greif, prof. W. Habre, dott. A. Moscatelli, prof. T. Riva, è coordinato dal dott. Nicola Disma, responsabile dell’Unità Operativa di Ricerca in Anestesia dell’Istituto G. Gaslini di Genova. Il congresso sarà aperto il 9 settembre dal prof. Angelo Ravelli, direttore scientifico, e dal prof. Girolamo Mattioli, direttore del Dipartimento Chirurgico, che presenteranno il ruolo della ricerca e dell’innovazione tecnologica all’IRCCS G. Gaslini. Subito dopo si aprirà ufficialmente il congresso con la lettura magistrale del prof. W. Habre di Ginevra, sui principali cambiamenti nel trattamento delle vie aeree negli ultimi 10 anni. A seguire tre sessioni scientifiche metodiche di insegnamento, algoritmi di trattamento e uso dell’ossigeno. Alle 13.30 si apriranno i workshop con opportunità di esercitazioni pratiche nelle sei stazioni. Il congresso proseguirà nel pomeriggio e si concluderà con la lettura magistrale del prof. D. Polaner di Seattle. La sera tutti gli ospiti del congresso si incontreranno presso il Palazzo della Camera di Commercio di Via Garibaldi a Genova. Il 10 settembre ricominceranno i lavori con presentazioni frontali e workshop come il primo giorno. Le due letture magistrali saranno presentate dal prof. J. Fiadjoe, Boston, e dal prof. T. Engelhardt di Montreal, i lavori si chiuderanno alle 18.00.

