Patologie della donna, settimana di servizi gratuiti al Policlinico di Sant’Orsola

Bologna, 6 aprile 2022 – Dal 20 al 26 aprile al Policlinico una settimana di servizi gratuiti con un calendario ricchissimo: più di 90 visite, webinar, linea telefonica dedicata, per una “medicina in rosa” che si prende cura della salute della donna in ogni fase della sua vita. Aperte le prenotazioni. Il Sant’Orsola è uno dei pochi ospedali in Italia dove le donne di ogni età sono seguite con percorsi clinici di prevenzione, diagnosi e cura dedicati sin dall’infanzia, passando per l’età fertile fino alla menopausa e alla senilità.

Durante questo Open week davvero speciale promosso da Fondazione Onda – Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere – la nostra rete di professionisti di eccellenza è al servizio della donna con visite e consulenze gratuite, webinar e ascolto sulle principali patologie femminili: ginecologiche, oncologiche ginecologiche e senologiche, dermatologiche, per l’infertilità.

Per conoscere il calendario delle iniziative, con le giornate e le fasce orarie disponibili, e per la prenotazione – obbligatoria – delle prestazioni, visitare il sito web del Policlinico (https://www.aosp.bo.it/it/content/calendario-open-week-salute-della-donna-aprile-2022).

Le iniziative

Fibromi, miomi, metrorragie, sanguinamenti uterini anomali. Visite ambulatoriali

I medici della Ginecologia e Fisiopatologia della Riproduzione umana visiteranno e forniranno consulenze alle donne affette da fibromi, miomi, metrorragia. L’unità operativa è sede del Centro di riferimento regionale di III livello per l’endometriosi, che attualmente opera oltre il 32% dei casi dell’Emilia-Romagna e ha il compito di trattare tutti quelli di maggiore complessità non gestibili nei diversi territori, coordinando il funzionamento della rete.

Ginecologia e senologia. Visite ambulatoriali

Visite e consulti anche con i professionisti delle unità operative di Oncologia Medica, di Oncologia Ginecologica e di Chirurgia Senologica che si occupano di gestione medica e chirurgica integrata delle patologie oncologiche quali i tumori femminili della mammella e i tumori ginecologici. Proprio in ambito oncologico il Policlinico è stato riconosciuto nel 2019 Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) a rilevanza nazionale. La Chirurgia Senologica e l’Oncologia Medica hanno inoltre ottenuto la Certificazione europea EUSOMA per i percorsi clinico-assistenziali dedicati alle donne con tumore della mammella.

Infertilità – preservazione fertilità. Visite ambulatoriali

Si potrà accedere alla struttura dipartimentale di Infertilità e Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) per conoscere i percorsi diagnostici per la valutazione del proprio stato di fertilità e per attivare i trattamenti di PMA omologa ed eterologa. Da 25 anni il Centro si occupa di crioconservazione di ovociti, portando al successo della gravidanza anche pazienti affette da insufficienza ovarica prematura a seguito di terapie oncologiche.

Patologie dermatologiche: pelle, unghie, capelli. Visite ambulatoriali

Grande raggio di azione per le visite in Dermatologia, che spazieranno dal controllo dei nevi alla psoriasi, dall’analisi dei capelli e delle unghie alle patologie vulvari.

Parto e allattamento. Webinar

Tre eventi online tutti dedicati alle partorienti e alle neo mamme. Sarà sufficiente collegarsi sulla piattaforma Lifesize, per parlare con le nostre ostetriche dell’Ostetricia e della Medicina dell’Età prenatale del percorso gravidanza, della gestione del dolore e dei metodi per contenerlo in sala parto, di come gestire l’allattamento.

Contro ogni forma di violenza. Linea telefonica e mail dedicate

Azioni e messaggi coordinati dal servizio di Medicina legale e gestione integrata del rischio per dare un aiuto concreto alle donne che hanno subito violenza fisica o psicologica. A disposizione una linea telefonica alla quale inviare anche messaggi whatsapp e una mail dedicata per tutte le info. Il numero 320.7469681 vedrà impegnati operatori sanitari qualificati che potranno, se necessario, indirizzare alle figure professionali idonee: assistenti sociali, ginecologi, pediatri, psicologi, infermieri, operatori socio sanitari, medici legali. Alla mail openweek.violenza@aosp.bo.it sarà possibile, tra le altre cose, concordare colloqui al di fuori degli orari indicati fornendo nome e numero telefonico al quale essere ricontattati.