Patologie del pavimento pelvico, premiata ginecologa dell’Aou pisana per miglior lavoro scientifico Pisa, 24 maggio 2019 – La dottoressa Eleonora Russo, responsabile del servizio di uroginecologia ed urodinamica dell’Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia 1 universitaria (diretta dal professor Tommaso Simoncini), è stata premiata al 28° congresso dell’Aiug-Associazione italiana di uro-ginecologia, a Lecce, con il prestigioso premio “Umberto Bologna” per il miglior lavoro scientifico presentato. Nella foto la consegna del premio da parte del professor Antonio Perrone, presidente del congresso. Questo riconoscimento corona un lavoro importante che la ginecologa sta conducendo in campo clinico e scientifico nel centro pisano, contribuendo a rafforzarne il ruolo di riferimento nazionale per la diagnosi ed il trattamento delle patologie del pavimento pelvico nella donna.

