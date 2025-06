Parto più sicuro grazie all’ecografia del cuore fetale durante il travaglio

Uno studio coordinato dall’Università Cattolica, campus di Roma – Fondazione Policlinico A. Gemelli IRCCS Roma mostra che valutare il cuoricino del feto prima del parto aiuta a capire se il bimbo ha maggior rischio di andare in sofferenza con le contrazioni, rendendo necessario il taglio cesareo

Roma, 5 giugno 2025 – Con una ecocardiografia del cuoricino del bebè subito all’inizio del travaglio si può prevedere l’esito del parto e in particolare capire se il bimbo tollererà bene le contrazioni o se avrà maggiore probabilità di andare in sofferenza, rendendo necessario un taglio cesareo o un parto operativo.

È quanto suggerisce uno studio pubblicato sul BJOG, British Journal of Obstetrics & Gynecology, e coordinato dal prof. Tullio Ghi, Ordinario di Ginecologia e Ostetricia presso l’Università Cattolica, campus di Roma e Direttore della Clinica Ostetrica e Ginecologica presso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma. Lo studio è stato realizzato con la collaborazione di altri esperti, tra cui il prof. Andrea Dall’Asta dell’Università di Parma e il prof. Basky Thilaganathan della St George’s University di Londra.

Prevenire sofferenze al parto è cruciale per la salute futura del bambino: “In questo lavoro – spiega il prof. Ghi – all’inizio del travaglio abbiamo studiato e misurato le modificazioni della forma del cuore del bimbo con l’ecografia e abbiamo notato che, in base ad alcuni parametri, è possibile capire chi avrà un cuore sufficientemente forte da poter tollerare le contrazioni del parto, e chi invece ha maggior rischio di andare in sofferenza e quindi avrà bisogno di un taglio cesareo o di una ventosa per prevenire possibili complicazioni”. “È come se noi selezionassimo prima del parto – continua – i bimbi che hanno un maggior rischio di ipossia per i quali il parto vaginale potrebbe essere più pericoloso”.

Lo studio ha coinvolto 208 gestanti all’inizio del travaglio. La maggioranza di queste hanno avuto un parto naturale spontaneo mentre in 20 di queste si è reso necessario un parto operativo per sospetta sofferenza fetale. In questo ultimo gruppo lo studio del cuore fetale aveva notato parametri morfologici diversi rispetto al gruppo che ha avuto un parto senza complicazioni.

Lo studio suggerisce per la prima volta che l’identificazione precoce di alterazioni nella funzione cardiaca fetale può guidare le decisioni cliniche, come l’adozione di un monitoraggio più intensivo durante il travaglio, oppure la decisione di procedere per un parto operativo (ad esempio, taglio cesareo o uso di ventosa) per accelerare i tempi ed evitare sofferenze fetali.