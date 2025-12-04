Partita dall’Italia la 41ª spedizione antartica: 44 scienziati tra i ghiacci del Polo Sud

La nave rompighiaccio Laura Bassi, che navigherà 4 mesi nei mari antartici, partecipa alla 41° campagna del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide attuato da CNR, ENEA e OGS

Roma, 4 dicembre 2025 – La nave rompighiaccio italiana Laura Bassi ha lasciato nei giorni scorsi il porto di Lyttelton in Nuova Zelanda, facendo rotta verso l’Antartide, per le attività della 41a spedizione del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide. La nave, di proprietà dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS, è partita dall’Italia a inizio ottobre e dopo circa 48 giorni di navigazione ha raggiunto la Nuova Zelanda, passando per il Canale di Panama e attraversando tutto l’Oceano Pacifico.

La Laura Bassi si unirà al limite del ghiaccio alla nave coreana RV Araon per viaggiare in convoglio verso sud e raggiungere insieme la base costiera Mario Zucchelli (MZS). La rompighiaccio navigherà complessivamente 4 mesi nelle acque antartiche e sarà impegnata in 5 progetti di ricerca finanziati dal PNRA, oltre che in attività di supporto logistico, coinvolgendo 44 unità di personale tecnico e scientifico e 23 membri dell’equipaggio.

Nello specifico la missione si dividerà in due campagne di ricerca: la prima, di 25 giorni, sarà dedicata principalmente alle attività logistiche di supporto alla Base Zucchelli e al trasferimento nel continente Antartico delle carote di ghiaccio raccolte nell’ambito dell’iniziativa internazionale Ice Memory, guidata dalla Ice Memory Foundation; la seconda, che vedrà a bordo 30 persone impegnate in 5 progetti di ricerca, durerà 58 giorni e inizierà il 30 dicembre, dopo un cambio di personale a bordo effettuato al rientro in Nuova Zelanda. Il definitivo rientro in Nuova Zelanda è previsto per i primi giorni di marzo 2026, mentre quello in Italia è atteso nella seconda metà di aprile.

La 41a spedizione italiana in Antartide, finanziata dal Ministero dell’Università e Ricerca (MUR) nell’ambito del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA), gestito dal CNR per il coordinamento scientifico, dall’ENEA per la pianificazione e l’organizzazione logistica delle attività presso le basi antartiche, e dall’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS per la gestione tecnica e scientifica della rompighiaccio Laura Bassi.

È possibile seguire la rotta della nave Laura Bassi al seguente link: https://laurabassi.ogs.it/

A questo link è possibile accedere alla webcam montata sulla prua della nave: https://laurabassi.ogs.it/lb_snapshot.html