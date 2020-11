Parkinson, visite gratuite presso la struttura di Neurologia Stroke Unit dell’ospedale di Terni

Terni, 27 novembre 2020 – Domani, in occasione della giornata nazionale del Parkinson, l’ambulatorio di neurologia dell’azienda ospedaliera Santa Maria di Terni (presso i Poliambulatori) dalle ore 8.00 alle 12.00 resterà aperto per effettuare uno screening per la malattia di Parkinson.

L’iniziativa si rivolge ad alcuni pazienti già in lista di attesa per prima visita che sono stati chiamati dal CUP, ma potranno essere visitate anche altre persone che manifestano sintomi o segnali sospetti prenotando la visita tramite l’indirizzo e-mail dell’Associazione Parkinson Terni (AparT Odv) con sede presso l’ospedale Santa Maria parkinsonterni@gmail.com.

L’iniziativa sarà seguita da un webinar gratuito (ore 11.30-13.30) che pazienti, familiari e altri caregiver e operatori sanitari potranno seguire collegandosi a https://giornataparkinson2020.fondazionelimpe.it/registration-desk/menu per conoscere la malattia. L’incontro virtuale, organizzato dalla struttura di Neurologia e Stroke Unit del Dipartimento di Neuroscienze dell’Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, sarà introdotto dal dott. Carlo Colosimo.

La dottoressa M. Stefania Dioguardi affronterà poi il tema dei disturbi cognitivi nella malattia di Parkinson e il dottor Carlo Piccolini i disturbi comportamentali. Nella sessione finale tutti i relatori risponderanno alle domande dei partecipanti. Per informazioni è possibile scrivere a informazioni parkinsonterni@gmail.com

Il Parkinson è una malattia neurodegenerativa ad evoluzione lenta ma progressiva, che coinvolge e compromette principalmente alcune funzioni quali il controllo dei movimenti e dell’equilibrio ed ha un grande impatto sulla vita dei malati. In Italia si stimano 200-250mila malati di Parkinson, in Umbria sono circa 5000 e di questi circa 1500 a Terni. L’età media di esordio della malattia è intorno ai 58-60 anni, ma un 5% di pazienti può presentare un esordio giovanile prima dei 45 anni.