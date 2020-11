Parkinson, nuove modalità di presa in carico del paziente. L’IRCCS Besta aderisce alla Giornata nazionale

Milano, 27 novembre 2020 – La Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico “Carlo Besta” partecipa domani, 28 novembre, alla Giornata Nazionale Parkinson 2020 promossa da Fondazione Limpe per il Parkinson Onlus, con il patrocinio dell’Accademia per lo Studio della Malattia di Parkinson e i Disordini del Movimento(Accademia LIMPE-DISMOV) e in collaborazione con la Confederazione Parkinson Italia, nel corso della quale si svolgeranno numerosi incontri virtuali, dando ancora una volta la possibilità ai pazienti, ai loro familiari, agli specialisti di condividere esperienze e confrontarsi.

In particolare, dalle 9.00 alle 11.00, Roberto Eleopra e Roberto Cilia, direttore e neurologo dell’Unità Operativa Neurologia 1 – Malattia di Parkinson e disturbi del movimento dell’Istituto Besta, condivideranno l’esperienza portata avanti in questi mesi di pandemia grazie alle più recenti e moderne tecniche di presa in carico assistenziale mediante televisita e illustreranno la nuova terapia con ultrasuoni ad alto campo sotto-guida RMN (MRgFUS), che spesso riesce a interrompere sintomi invalidanti come il tremore.

“In questa fase pandemica, mettere a confronto, anche con incontri virtuali, le opinioni e i pareri di pazienti, dei loro familiari e di coloro che si prendono cura delle persone con Parkinson con noi esperti è davvero importante – dice il Direttore Eleopra – Sin dai mesi scorsi abbiamo aderito all’importante progetto ParkinsonCare per cercare di garantire a tutti i pazienti Parkinsoniani, anche coloro che non possono recarsi presso il proprio neurologo di riferimento, il necessario supporto anche a domicilio”.

“In questa fase pandemica, infatti, nei pazienti affetti da malattia croniche, e in particolare nei soggetti con malattia di Parkinson, si è osservato un peggioramento generale delle condizioni cliniche, dovuto in parte alla ridotta mobilizzazione ma, soprattutto, a una difficoltà di accesso alle cure – prosegue Eleopra – Le nuove modalità di assistenza con case-manager, teleconsulto o televisita hanno permesso di sperimentare nuove modalità di presa in carico dei bisogni assistenziali, con la possibilità di ipotizzare, anche in futuro, nuove forme assistenziali per una presa in carico sempre migliore”.

Tutte le informazioni e le modalità di registrazione per partecipare agli incontri virtuali in calendario per la Giornata Nazionale Parkinson 2020 sono disponibili sul sito ww.giornataparkinson.it.