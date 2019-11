Parkinson, come identificare la malattia. Convegno al Santa Chiara di Pisa

Pisa, 21 novembre 2019 – Il 30 novembre si celebra la X edizione della Giornata nazionale Parkinson, nata per sensibilizzare la popolazione su questa malattia che coinvolge circa il 3% delle persone sopra i 65 anni ma, con sempre con maggiore frequenza, anche soggetti di età inferiore. Imparare a identificarla e a conoscerla può essere quindi di grande aiuto per affrontarla e convivere con essa.

Per l’occasione a Pisa è stato organizzato un incontro-seminario (Ospedale Santa Chiara, Aula ex Clinica Oculistica, alle 10.00) che affronterà vari temi di interesse. Il prof. Ubaldo Bonuccelli e il prof. Roberto Ceravolo introdurranno i lavori e gli specialisti del Centro malattie neurodegenerative dell’Aou pisana, coordinati dalla dottoressa Daniela Frosini, saranno a disposizione per domande, curiosità e distribuzione di materiale divulgativo sulla malattia.

La Giornata è organizzata da Fondazione Limpe per il Parkinson Onlus e Accademia Limpe-Dismov La Fondazione Limpe Onlus è un ente benefico la cui principale missione è il supporto alla ricerca e a iniziative rivolte ai pazienti in tutta Italia.