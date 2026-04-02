Pandemie, la svolta è nei dati: la nuova strategia che cambia la vaccinologia

Il Biotecnopolo di Siena porta a Parigi la Reverse Vaccinology 3.0. Si rafforza la rete internazionale della ricerca

Siena, 2 aprile 2026 – La vaccinologia entra in una nuova fase. Alla conferenza scientifica di ANRS MIE la Reverse Vaccinology 3.0 si impone come uno dei temi centrali nel confronto internazionale sulla preparazione alle pandemie. La Fondazione Biotecnopolo di Siena è presente con Emanuele Andreano, responsabile del laboratorio di serologia della Fondazione Biotecnopolo di Siena che ha recentemente introdotto per la prima volta questo nuovo approccio nel campo della vaccinologia con il Direttore Scientifico della Fondazione Biotecnopolo di Siena Rino Rappuoli, Direttore Scientifico e Jason S. McLellan, Professore Ordinario presso l’università del Texas ad Austin.

“Portiamo a Parigi una ricerca che nasce dall’integrazione tra immunologia e intelligenza artificiale. È un approccio che cambia il modo in cui combattiamo i patogeni e ci prepariamo a rispondere a future emergenze”, afferma Andreano. Il metodo è descritto su Nature Reviews Microbiology e rappresenta l’evoluzione della vaccinologia degli ultimi decenni.

Dott. Emanuele Andreano

“Non partiamo più solo dal patogeno. Partiamo dai dati immunologici umani. Analizziamo le risposte anticorpali e utilizziamo modelli predittivi per identificare in modo mirato gli antigeni più promettenti – spiega Andreano – Questo consente di ridurre drasticamente i tempi e di aumentare la probabilità di individuare bersagli realmente efficaci”.

“Il passaggio da anni a pochi giorni non è solo un miglioramento tecnico. È un cambio di prospettiva. Significa poter reagire subito quando emerge una minaccia e costruire contromisure in una fase molto precoce”, prosegue Andreano. Un risultato concreto arriva dallo studio sul virus monkeypox (mpox o comunemente noto come vaiolo delle scimmie).

“Abbiamo utilizzato modelli computazionali basati su intelligenza artificiale e dati immunologici umani. In questo modo siamo riusciti a identificare un antigene neutralizzante, OPG153, in cinque giorni. È un risultato che fino a poco tempo fa avrebbe richiesto anni di lavoro sperimentale – sottolinea – Questo tipo di approccio consente di individuare bersagli ampi e trasversali, capaci di funzionare su più varianti”.

Andreano insiste sul valore strategico del metodo. “La forza di questo modello sta nella capacità di integrare discipline diverse. Genomica, immunologia, biologia strutturale e intelligenza artificiale lavorano insieme. Non è più una sequenza di passaggi. È un sistema unico. Questo ci permette di costruire risposte più solide e più rapide”. Il lavoro si inserisce in un percorso più ampio guidato da Rino Rappuoli, direttore scientifico della Fondazione Biotecnopolo di Siena.

“Negli ultimi venticinque anni la vaccinologia ha attraversato tre fasi. Oggi la Reverse Vaccinology 3.0 aggiunge la capacità predittiva dell’intelligenza artificiale e consente di analizzare grandi quantità di dati biologici in tempi molto rapidi – afferma Rino Rappuoli, Direttore Scientifico della Fondazione Biotecnopolo di Siena – La combinazione tra dati, immunologia e modelli strutturali apre una fase nuova. Una nuova frontiera che consente di raggiungere i risultati con una velocità prima inimmaginabile e con precisione e soprattutto migliora notevolmente la capacità di anticipare le minacce”.

Alla conferenza di Parigi partecipano oltre cinquecento ricercatori. Il confronto è centrato sulle nuove strategie contro le malattie infettive e sull’uso delle tecnologie emergenti. “Questo è il contesto giusto per discutere questi risultati. Il dialogo internazionale è essenziale e la presenza della Fondazione Biotecnopolo di Siena ha un significato importante. Le pandemie non hanno confini e le risposte devono essere condivise – conclude Rappuoli – La Reverse Vaccinology 3.0 rappresenta uno strumento concreto per prepararsi alle sfide future”.