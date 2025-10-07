Pandemie, la narrazione incompiuta: i medici veterinari esclusi dalla cronaca delle emergenze sanitarie

Roma, 7 ottobre 2025 – L’articolo dal titolo “One health, one earth, one life: The overlooked role of veterinarians in the fight against COVID-19 and other public health emergencies in Italy”, in uscita sul numero di dicembre della prestigiosa rivista One Health e scritto a quattro mani dai Professori Sante Roperto e Giovanni Di Guardo, analizza il ruolo cruciale – ancorché spesso negletto dai media – dei Medici Veterinari nella gestione e nella risposta alle pandemie come quella da CoViD-19.

A dispetto delle fondamentali attività da essi svolte ai fini della tutela della salute pubblica, i Veterinari sono stati largamente ignorati nell’ambito della narrazione mediatica sulla pandemia da CoViD-19, che è stata condotta in un’ottica prevalentemente se non quasi esclusivamente “ospedalo-centrica”.

Una situazione pressoché sovrapponibile si è parimenti verificata e si sta tuttora verificando relativamente al racconto mediatico di altre emergenze sanitarie, quali ad esempio l’influenza aviaria da virus A(H5N1) e la West Nile, nonostante la comprovata capacità zoonosica di questi due agenti virali, fattispecie quest’ultima che fa il paio con la consolidata nozione che il 70% delle “malattie infettive emergenti” trarrebbero la propria origine da uno o più serbatoi animali.

Queste significative criticità ‘narrative’ non soltanto confliggono apertamente con il principio/concetto della “One Health”, secondo cui la salute di uomo, animali e ambiente risulterebbero strettamente e reciprocamente interconnesse, ma contribuiscono altresì a minare alle fondamenta la risposta alle pandemie e alle epidemie, riducendone drasticamente l’efficacia, oltre a generare una percezione totalmente distorta da parte dell’opinione pubblica in merito al cruciale ruolo svolto dai Medici Veterinari ai fini della protezione e della salvaguardia della salute collettiva.

Giovanni Di Guardo, DVM, Dipl. ECVP,

Già Professore di Patologia Generale e Fisiopatologia Veterinaria presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Teramo

Sante Roperto, DVM, Dipl. ECVM,

Professore Ordinario di Malattie Infettive degli Animali Domestici,

Coordinatore del Master in Divulgazione Scientifica e Comunicazione nella Salute Pubblica (DISCI),

Dipartimento di Scienze Cliniche e Medicina Traslazionale,

Università degli Studi di Roma Tor Vergata